Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 31 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ!
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Роман Севостьянов решил продать фотоаппарат. Объявление разместил на популярном сайте. А через сутки получил СМС с предложением обменять свою камеру на другую. Познакомиться с её характеристиками можно было по ссылке, которая привела Романа к неприятностям.

«Я нажал на эту ссылку, чтобы просмотреть фотографии, и у меня скачалось некое приложение и установилось на телефон. Буквально через десять секунд мне пришло СМС о том, что с мобильного банка не может быть списана запрашиваемая сумма в 1 500 рублей. Так как моя карта не привязана к мобильному банку, мне ничего не грозило, но я всё равно решил обратиться в полицию», — сообщил потерпевший.

В полиции с таким сценарием хорошо знакомы. Ежегодно сотни граждан становятся жертвами Интернет-мошенников.

Начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области, Михаил Чуватов, пояснил: «Если в электронной переписке вам поступает предложение открыть какую-либо подозрительную ссылку, не переходите по ней, если на вашем телефоне не установлена антивирусная программа! В противном случае — сами того не заметив, вы можете установить на телефон вирус, который позволит злоумышленникам получить доступ к вашим финансам».

По факту мошенничества, совершённого в отношении Романа Севостьянова, проводится проверка. Полиция устанавливает личности граждан, причастных к преступлению.

Новость: Екатерина Сорокина 31 января 2017
2017-01-31
Состоялось выездное заседание областной межведомственной комиссии по налогам и сборам
 В ходе заседания представители налоговой службы доложили о собираемости налогов в областном центре и городе Заречном
 
2017-01-31
«Я в мире профессий»
 МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы проводит профориентационную работу
 
2017-01-31
В связи с аварией на ТЭЦ-1 социальные службы работали круглосуточно
 Всем оказана консультативная и психологическая помощь
 
2017-01-31
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев возглавил первую строчку медиарейтинга
 Медиаиндекс Виктора Кувайцева составил 22 тыс. 595,22 пункта
 
2017-01-31
Система «Электронная школа» стала еще удобнее
Баланс школьной карты можно пополнить с мобильного телефона
 

Новости партнеров
 
На сайте: 16ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru