ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ!

Роман Севостьянов решил продать фотоаппарат. Объявление разместил на популярном сайте. А через сутки получил СМС с предложением обменять свою камеру на другую. Познакомиться с её характеристиками можно было по ссылке, которая привела Романа к неприятностям.

«Я нажал на эту ссылку, чтобы просмотреть фотографии, и у меня скачалось некое приложение и установилось на телефон. Буквально через десять секунд мне пришло СМС о том, что с мобильного банка не может быть списана запрашиваемая сумма в 1 500 рублей. Так как моя карта не привязана к мобильному банку, мне ничего не грозило, но я всё равно решил обратиться в полицию», — сообщил потерпевший.

В полиции с таким сценарием хорошо знакомы. Ежегодно сотни граждан становятся жертвами Интернет-мошенников.

Начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области, Михаил Чуватов, пояснил: «Если в электронной переписке вам поступает предложение открыть какую-либо подозрительную ссылку, не переходите по ней, если на вашем телефоне не установлена антивирусная программа! В противном случае — сами того не заметив, вы можете установить на телефон вирус, который позволит злоумышленникам получить доступ к вашим финансам».

По факту мошенничества, совершённого в отношении Романа Севостьянова, проводится проверка. Полиция устанавливает личности граждан, причастных к преступлению.