«Безопасные и качественные дороги»

В этом году на мероприятия по модернизации дорожного хозяйства Пензенской области планируется направить почти 5 миллиардов рублей. Необходимо построить и отремонтировать порядка 450 км дорог, что на 50 км больше, чем в 2016 году. На реконструкцию дорог в Пензе,Заречном и Пензенском районе из этой суммы выделен 1 миллиард 25 миллионов рублей.

«1 млрд 25 миллионов - это огромные денежные средства. В истории Пензы не было таких средств, которые нужно было бы освоить в течение года. На эти денежные средства мы должны построить дороги, тротуары, развязки к сентябрю 2017 года»,- говорит Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

На автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенской области запланирована реконструкция 321 км дорожного покрытия. В настоящее время идёт подготовка проектно-сметной документации и проводятся конкурсные процедуры.

«Первостепенной задачей является реконструкция дорог, ведущих от г. Пензы до районных центров. Планируется выполнить 210 км автомобильных дорог. То есть все автомобильные дороги, ведущие от Пензы в районы, мы приведем в нормативное состояние. Также будут отремонтированы дороги, ведущие от районных центров до муниципальных образований в объеме 110 км», - говорит Василий Глаголев, начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

По решению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в 2017 году муниципальным образованиям из дорожного фонда Пензенской области на ремонт дорог будет выделен 121 миллион рублей, что позволит отремонтировать свыше 25-ти км дорог.

«Я убедительно прошу руководителей дорожных предприятий принять необходимые меры, чтобы заготовить материал для ремонта дорог, посмотреть в каком состоянии находится техника, отремонтировать её, привести её в порядок»,- подытожил Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

На автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения планируется выполнить 24 км устройства искусственного освещения, провести модернизацию 21 нерегулируемого пешеходного перехода и построить свыше 12 тысяч кв. метров тротуаров.