В новом облике

Больше пациентов – больше места. Пензенская медицинская передовая не знает отдыха. Чтобы лечение больных проходило эффективней, пензенская больница им. Захарьина отремонтировала свое ЛОР-отделение. Там появились новые приборы, да и сама обстановка в коридорах и палатах стала почти домашней.

«В конце 2016 года был проведен ремонт отделения, ремонт смотрового кабинета и операционного блок. Укомплектовали эндоскопическим оборудованием, что позволяет нам делать ряд вмешательств более щадящих и более технологичных. Помимо этого улучшилось само пребывание в ЛОР-отделении», - Федин Андрей, заведующий ЛОР-отделением пензенской городской больницы им. Захарьина.

Конечно, на статистику операций это тоже повлияло. Благодаря некоторому новому оборудованию, пациентов удается быстрее лечить. Очереди в операционную быстро сокращаются. В конечном итоге остаются только здоровые и довольные люди.

«У меня была большая операция. В носу образовался рак. Но мне все вылечили», - добавил Рафаэль Абдреахимов, пациент отделения ЛОР.

«Кроме того у нас открыто пять коек стационара. Ряд хирургических вмешательств, которые не требуют круглосуточного наблюдения за пациентом, мы выполняем в условиях дневного стационара. Прооперировали, понаблюдали несколько часов и отпустили домой», - подчеркнул Андрей Федин.

Также из-за нехватки мест руководство больницы добавило отделению шесть дополнительных коек. Теперь их 40. Хватит на всех. А учитывая то, с какой скоростью здесь лечат людей, нехватки мест можно не боятся.