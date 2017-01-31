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«Единая Россия» начала подготовку к осенним выборам
Сегодня в Пензе
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В Центральном исполкоме партии прошло совещание с регионами, где 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты, парламенты административных центров и выборы высших должностных лиц. Ключевой темой обсуждения с руководством региональных отделений стало проведение предварительного голосования по определению кандидатов, которых будет выдвигать «Единая Россия». «У «Единой России» есть уникальный опыт проведения предварительного голосования накануне выборов в Государственную Думу, это отметил и Председатель Партии Д.А. Медведев, это отражено и в решении прошедшего съезда Партии. И, несомненно, этот институт необходимо развивать, он доказал свою эффективность», - напомнил секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов. Как и на выборах в Государственную Думу, предварительное голосование во всех регионах, где предстоят выборы, пройдут в один день, в конце мая. Конкретная дата будет названа по итогам обсуждения на ближайшем заседании президиума Генерального совета Партии 7 февраля. На нем будет дан старт процедуре предварительного голосования-2017. Что касается выборов высших должностных лиц субъектов, то на обсуждение с регионами внесено предложение о максимальном вовлечении местных и первичных отделений в совместную работу.
В Центральном исполкоме партии прошло совещание с регионами, где 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты, парламенты административных центров и выборы высших должностных лиц.
Ключевой темой обсуждения с руководством региональных отделений стало проведение предварительного голосования по определению кандидатов, которых будет выдвигать «Единая Россия».
«У «Единой России» есть уникальный опыт проведения предварительного голосования накануне выборов в Государственную Думу, это отметил и Председатель Партии Д.А. Медведев, это отражено и в решении прошедшего съезда Партии. И, несомненно, этот институт необходимо развивать, он доказал свою эффективность», - напомнил секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов.
Как и на выборах в Государственную Думу, предварительное голосование во всех регионах, где предстоят выборы, пройдут в один день, в конце мая.
Конкретная дата будет названа по итогам обсуждения на ближайшем заседании президиума Генерального совета Партии 7 февраля. На нем будет дан старт процедуре предварительного голосования-2017. Что касается выборов высших должностных лиц субъектов, то на обсуждение с регионами внесено предложение о максимальном вовлечении местных и первичных отделений в совместную работу.
Новость: Татьяна Бубнова 31 января 2017
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