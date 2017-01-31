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Эдуард Каташов примет участие в двух крупных аграрных мероприятиях минсельхоза России
Сегодня в Пензе
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1 февраля 2017 года временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов примет участие в работе Всероссийского агрономического совещания и Всероссийского совещания агроинженерных служб минсельхоза России. Два крупных аграрных мероприятия пройдут в рамках XXII международной специализированной торгово-промышленной выставки «MVC Зерно - Комбикорма - Ветеринария», которая состоится на территории ВДНХ. Темой Всероссийского агрономического совещания станет подведение итогов работы отрасли растениеводства в 2016 году, а также обозначение задач по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и обсуждение мер по подготовке и организованному проведению в 2017 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ. Темой для работы совещания агроинженерных служб выступит вопрос организации работы инженерно-технических служб АПК и развития российского сельскохозяйственного машиностроения. В работе совещаний примут участие руководители министерства сельского хозяйства Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти, представители органов управления АПК субъектов Российской Федерации, сельскохозяйственной науки и образования, финансовых структур, а также руководители филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», «Госсорткомиссия», центров и станций агрохимической службы, машиноиспытательных станций, представители инженерно-технических служб АПК, отраслевых союзов (ассоциаций), отраслевых периодических изданий.
1 февраля 2017 года временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов примет участие в работе Всероссийского агрономического совещания и Всероссийского совещания агроинженерных служб минсельхоза России. Два крупных аграрных мероприятия пройдут в рамках XXII международной специализированной торгово-промышленной выставки «MVC Зерно - Комбикорма - Ветеринария», которая состоится на территории ВДНХ.
Темой Всероссийского агрономического совещания станет подведение итогов работы отрасли растениеводства в 2016 году, а также обозначение задач по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и обсуждение мер по подготовке и организованному проведению в 2017 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ. Темой для работы совещания агроинженерных служб выступит вопрос организации работы инженерно-технических служб АПК и развития российского сельскохозяйственного машиностроения.
В работе совещаний примут участие руководители министерства сельского хозяйства Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти, представители органов управления АПК субъектов Российской Федерации, сельскохозяйственной науки и образования, финансовых структур, а также руководители филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», «Госсорткомиссия», центров и станций агрохимической службы, машиноиспытательных станций, представители инженерно-технических служб АПК, отраслевых союзов (ассоциаций), отраслевых периодических изданий.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 31 января 2017
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