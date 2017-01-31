Система «Электронная школа» стала еще удобнее

Никаких карманных денег, только безналичный расчет за обеды и завтраки. В школьной столовой питание детей оплачивается с помощью системы «Электронная школа». В Пензе это уже не новинка, а удобный и надежный помощник в организации детского питания.

«Система «Электронная школа» создавалась для того, чтобы освободить учителей от несвойственной им функции по сбору наличных денег, а также, чтобы у родителей была возможность контролировать питание детей в школе», – рассказал заместитель директора МУП «Арцис» г. Пензы, руководитель системы «Электронная школа» Иван Балашов.

На данный момент система полностью введена в эксплуатацию в 57-ми пензенских школах. С момента пробного пуска она оправдала доверие, как учителей, так и родителей. Деньги на питание школьника хранятся на его персональной пластиковой карте, и даже если она потеряется, сумма с карты будет переведена на новую.

«Плюс в том, что родителям не нужно каждую неделю помнить о том, что необходимо положить ребенку в кошелек деньги на обеды или завтраки. Они пополнили баланс и в течение 1-2 месяцев могут не обращаться к терминалу», – отметила учитель начальных классов Майя Ленина.

Баланс и все списания родители могут контролировать в личном кабинете, так же как и выбирать удобный для себя способ пополнения карты. В сентябре у пензенцев появилась возможность использовать для этого платёжные сервисы «Сбербанка», в том числе систему «Сбербанк-Онлайн».

Через какой банк пополнить карту своего ребенка, выбор остается за родителями. У системы «Электронная школа» на данный момент три платежных агента – это «Сбербанк», Пензенский платежный центр и банк «Кузнецкий».

«Первое – вы можете оплатить и пополнить карту школьника через кассу в любом офисе банка «Кузнецкий», второй вариант – через нашу терминальную сеть. И третий способ, самый удобный – через личный кабинет системы «kuzbank-онлайн», – пояснил заместитель председателя правления банка «Кузнецкий» Игорь Горшенев.

Вся информация о работе системы размещена на портале «Электронной школы». Чтобы регистрироваться, родителям необходимо оформить заявку, заполнив специальный бланк. Получить его можно в школе, в офисе МУП «Арцис» или скачать на портале системы.

«Каждый пользователь системы может зарегистрироваться в личном кабинете родителя, после чего будет доступна информация о школьном меню, о движении средств на лицевых счетах и многое другое», – прокомментировали в МУП «Арцис» г. Пензы

По всем вопросам, связанным с работой системы «Электронная школа», можно обращаться по адресу: г. Пенза, ул. Суворова 122,А или по телефону 987-100.