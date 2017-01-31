Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев возглавил первую строчку медиарейтинга

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев занял первую строчку медиарейтинга глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, составленного компанией «Медиалогия» по итогам 2016 года.



Медиаиндекс Виктора Кувайцева составил 22 тыс. 595,22 пункта. Это значительно выше, чем у его коллег из Нижнего Новгорода и Уфы — вошедшие в тройку лидеров Сергей Белов и Ирек Ялалов набрали 11 тыс. 832,98 и 11 тыс. 558,13 пункта соответственно.



Среди событий, при освещении которых СМИ активно упоминали главу администрации города Виктора Кувайцева, аналитики назвали отчет главы администрации города о работе в 2016 году, его заявление о планах направить на капремонт теплосетей 150 млн. рублей, а также информацию о том, что численность населения Пензы составила на 1 января 2016 года 523,9 тыс. человек.



Российская исследовательская компания «Медиалогия» составляет рейтинги на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, он позволяет оценить медиарепутацию объекта с учетом качественных показателей: влиятельности источника информации, характера упоминания персоны в сообщении, его роли в тексте, наличия прямой или косвенной речи.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Рейтинги построены на основе базы СМИ, которая включает в себя почти 38 тыс. влиятельных источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы. Данные для рейтинга рассчитаны на 31 января 2017 года.