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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев возглавил первую строчку медиарейтинга
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев занял первую строчку медиарейтинга глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, составленного компанией «Медиалогия» по итогам 2016 года. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, он позволяет оценить медиарепутацию объекта с учетом качественных показателей: влиятельности источника информации, характера упоминания персоны в сообщении, его роли в тексте, наличия прямой или косвенной речи. Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта. Рейтинги построены на основе базы СМИ, которая включает в себя почти 38 тыс. влиятельных источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы. Данные для рейтинга рассчитаны на 31 января 2017 года.
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев занял первую строчку медиарейтинга глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, составленного компанией «Медиалогия» по итогам 2016 года.
В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, он позволяет оценить медиарепутацию объекта с учетом качественных показателей: влиятельности источника информации, характера упоминания персоны в сообщении, его роли в тексте, наличия прямой или косвенной речи.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Рейтинги построены на основе базы СМИ, которая включает в себя почти 38 тыс. влиятельных источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы. Данные для рейтинга рассчитаны на 31 января 2017 года.
Новость: Администрация города Пензы 31 января 2017
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