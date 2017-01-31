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 Вторник, 31 января 2017
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В связи с аварией на ТЭЦ-1 социальные службы работали круглосуточно
Сегодня в Пензе
 

В связи с аварией на ТЭЦ-1 Социальным управлением города Пензы была организована работа по оказанию социальной помощи жителям, попавшим в зону отключения теплоснабжения. 

27.01.2017 учреждениями социального обслуживания города были сформированы рабочие группы для посещения граждан на дому, в Социальном управлении организована работа Единого телефона и постоянного ответственного дежурного для организации и координации действий социальных служб. 

В течение 27-30 января 2017 года рабочими группами учреждений было посещено 2090 квартир, в том числе 149 квартир в домах, расположенных в микрорайоне Север по улицам Лунинская, Байкова, Компрессорная, Сумская, Можайского, Депутатская, Нестерова. 
Особое внимание при посещении квартир уделялось семьям с несовершеннолетними детьми и детьми инвалидами, одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

В ходе посещений: 

  • - предлагалось размещение в пунктах временного пребывания в санатории им. Володарского (90 мест), санатории – профилактории Архитектурно-строительной академии (50 мест), общежитии ПГУ (200 мест); 
  • - предлагались социальные услуги и социальная помощь. 

С целью оказания неотложной помощи гражданам, дома которых остались без отопления, во всех учреждениях социального обслуживания работали, в том числе и в выходные дни, отделения срочной социальной помощи. 

В отделениях можно было получить теплые вещи, консультативную, психологическую и иные виды социальной помощи. 
В пункте временного пребывания, расположенном в санатории им Володарского, организовано дежурство специалиста Социального управления с целью оказания помощи прибывшим гражданам. 

Всего в пункте временного пребывания было размещено 8 семей (17 человек), в них 6 детей, все они были обеспечены проживанием и горячим питанием. 

Кроме того, в МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» работает круглосуточная Горячая линия по телефону Единой службы срочной социальной помощи города Пензы 

В период с 26 по 30 января 2017 г. на телефоны Горячей линии в дневное и ночное время обратились 112 жителей города. Всем им оказана консультативная и психологическая помощь. 

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