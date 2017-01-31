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В связи с аварией на ТЭЦ-1 социальные службы работали круглосуточно
Сегодня в Пензе
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В связи с аварией на ТЭЦ-1 Социальным управлением города Пензы была организована работа по оказанию социальной помощи жителям, попавшим в зону отключения теплоснабжения. 27.01.2017 учреждениями социального обслуживания города были сформированы рабочие группы для посещения граждан на дому, в Социальном управлении организована работа Единого телефона и постоянного ответственного дежурного для организации и координации действий социальных служб. В течение 27-30 января 2017 года рабочими группами учреждений было посещено 2090 квартир, в том числе 149 квартир в домах, расположенных в микрорайоне Север по улицам Лунинская, Байкова, Компрессорная, Сумская, Можайского, Депутатская, Нестерова. В ходе посещений: С целью оказания неотложной помощи гражданам, дома которых остались без отопления, во всех учреждениях социального обслуживания работали, в том числе и в выходные дни, отделения срочной социальной помощи. В отделениях можно было получить теплые вещи, консультативную, психологическую и иные виды социальной помощи. Всего в пункте временного пребывания было размещено 8 семей (17 человек), в них 6 детей, все они были обеспечены проживанием и горячим питанием. Кроме того, в МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» работает круглосуточная Горячая линия по телефону Единой службы срочной социальной помощи города Пензы В период с 26 по 30 января 2017 г. на телефоны Горячей линии в дневное и ночное время обратились 112 жителей города. Всем им оказана консультативная и психологическая помощь.
В связи с аварией на ТЭЦ-1 Социальным управлением города Пензы была организована работа по оказанию социальной помощи жителям, попавшим в зону отключения теплоснабжения.
27.01.2017 учреждениями социального обслуживания города были сформированы рабочие группы для посещения граждан на дому, в Социальном управлении организована работа Единого телефона и постоянного ответственного дежурного для организации и координации действий социальных служб.
В течение 27-30 января 2017 года рабочими группами учреждений было посещено 2090 квартир, в том числе 149 квартир в домах, расположенных в микрорайоне Север по улицам Лунинская, Байкова, Компрессорная, Сумская, Можайского, Депутатская, Нестерова.
В ходе посещений:
С целью оказания неотложной помощи гражданам, дома которых остались без отопления, во всех учреждениях социального обслуживания работали, в том числе и в выходные дни, отделения срочной социальной помощи.
В отделениях можно было получить теплые вещи, консультативную, психологическую и иные виды социальной помощи.
Всего в пункте временного пребывания было размещено 8 семей (17 человек), в них 6 детей, все они были обеспечены проживанием и горячим питанием.
Кроме того, в МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» работает круглосуточная Горячая линия по телефону Единой службы срочной социальной помощи города Пензы
В период с 26 по 30 января 2017 г. на телефоны Горячей линии в дневное и ночное время обратились 112 жителей города. Всем им оказана консультативная и психологическая помощь.
Новость: Администрация города Пензы 31 января 2017
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