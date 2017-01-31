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 Вторник, 31 января 2017
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«Я в мире профессий»
Сегодня в Пензе
 

МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы проводит профориентационную работу в рамках реализации программы «Я в мире профессий».

31 января 2017 года сотрудники молодежного центра «Орион» посетили учащихся 9-х классов школы № 51 города с профориентационной деловой игрой «Мое первое собеседование». 

Основной целью игры стало знакомство ребят с первоначальным этапом трудоустройства. Подростки попробовали себя в роли работодателей и специалистов различных профессиональных сфер, желающих занять вакантные места. В ходе мероприятия девятиклассники познакомились с правилами заполнения резюме и других документов, необходимых при трудоустройстве. Особый интерес у учащихся вызвало прохождение собеседования и процесс делового общения.

В процессе игры ребята получили ценный опыт и навыки самопрезентации.

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