МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы проводит профориентационную работу в рамках реализации программы «Я в мире профессий». 31 января 2017 года сотрудники молодежного центра «Орион» посетили учащихся 9-х классов школы № 51 города с профориентационной деловой игрой «Мое первое собеседование». Основной целью игры стало знакомство ребят с первоначальным этапом трудоустройства. Подростки попробовали себя в роли работодателей и специалистов различных профессиональных сфер, желающих занять вакантные места. В ходе мероприятия девятиклассники познакомились с правилами заполнения резюме и других документов, необходимых при трудоустройстве. Особый интерес у учащихся вызвало прохождение собеседования и процесс делового общения. В процессе игры ребята получили ценный опыт и навыки самопрезентации.

Новость: Администрация города Пензы 31 января 2017