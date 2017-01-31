|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Я в мире профессий»
Сегодня в Пензе
|
МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы проводит профориентационную работу в рамках реализации программы «Я в мире профессий». 31 января 2017 года сотрудники молодежного центра «Орион» посетили учащихся 9-х классов школы № 51 города с профориентационной деловой игрой «Мое первое собеседование». Основной целью игры стало знакомство ребят с первоначальным этапом трудоустройства. Подростки попробовали себя в роли работодателей и специалистов различных профессиональных сфер, желающих занять вакантные места. В ходе мероприятия девятиклассники познакомились с правилами заполнения резюме и других документов, необходимых при трудоустройстве. Особый интерес у учащихся вызвало прохождение собеседования и процесс делового общения. В процессе игры ребята получили ценный опыт и навыки самопрезентации.
МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы проводит профориентационную работу в рамках реализации программы «Я в мире профессий».
31 января 2017 года сотрудники молодежного центра «Орион» посетили учащихся 9-х классов школы № 51 города с профориентационной деловой игрой «Мое первое собеседование».
Основной целью игры стало знакомство ребят с первоначальным этапом трудоустройства. Подростки попробовали себя в роли работодателей и специалистов различных профессиональных сфер, желающих занять вакантные места. В ходе мероприятия девятиклассники познакомились с правилами заполнения резюме и других документов, необходимых при трудоустройстве. Особый интерес у учащихся вызвало прохождение собеседования и процесс делового общения.
В процессе игры ребята получили ценный опыт и навыки самопрезентации.
Новость: Администрация города Пензы 31 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru