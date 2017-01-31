В городе Пензе состоялось выездное заседание областной межведомственной комиссии по налогам и сборам под председательством вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина. На заседании комиссии присутствовали представители органов государственной власти Пензенской области, местного самоуправления и руководители предприятий, допустившие задолженность по обязательным платежам во все уровни бюджетной системы.

В ходе заседания представители налоговой службы доложили о собираемости налогов в областном центре и городе Заречном. Руководители предприятий пояснили причины задолженности и рассказали о путях ее погашения. Представили органов местного самоуправления доложили членам областной межведомственной комиссии о принимаемых мерах, направленных на снижение задолженности в бюджеты всех уровней и увеличении налогооблагаемой базы.