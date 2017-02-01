«О безопасности зерна» на территории Пензенской области за 2016 год

В 2016 году специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в рамках соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» проведено 260 контрольно-надзорных мероприятий (2015г. – 390), в том числе: 184 плановые (2015г. – 353), 54 внеплановые (2015г. – 37) и 22 прочие проверки.

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича от 21.03.2016г. №АД-П11-1495 и приказа №191 ДСП от 29.03.2016г. и.о. Руководителя Россельхознадзора Н.А. Власова, проведены 42 внеплановые выездные проверки деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих хранение зерна и продуктов его переработки, на предмет обеспечения ими требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). Выявлено 29 нарушений (5 нарушений правил хранения зерна - нарушение целостности складского помещения и 24 нарушения при реализации зерна – без декларации о соответствии).

Составлено 30 протоколов (2015г. – 40 протоколов), сумма наложенных штрафов составила 550 тыс. рублей (2015г. – 480 тыс. рублей). В том числе в Арбитражном суде рассмотрено 2 дела об административном правонарушении в отношении юридических лиц по ст.14.43 КоАП РФ за реализацию зерна без декларации о соответствии, вынесены решения о привлечении к административной ответственности, наложены штрафы на сумму 100 тыс. рублей. Взыскано 550 тыс. рублей. Процент взысканных штрафных санкций – 100%.