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 Среда, 01 февраля 2017
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Будьте бдительны при покупке фруктов в неустановленных местах
Сегодня в Пензе
 

Сотрудником отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 26 января 2017 года при проведении рейдового мероприятия на рынке Лопатинского района был выявлен факт нарушения гражданином требований законодательства РФ в области карантина растений, а именно Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений».

Гражданин осуществлял реализацию хурмы происхождением из Республики Азербайджан в количестве 50 кг без документов, подтверждающих проведение в отношении неё мероприятий по контролю должностными лицами органа государственного надзора.

По итогам рейдового мероприятия нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 300 рублей.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 01 февраля 2017
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