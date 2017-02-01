Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно с представителями Управления ветеринарии субъекта в Лопатинском районе Пензенской области проведено обследование предприятия по переработке и хранению молока на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» для внесения в реестр предприятий Таможенного союза с возможностью реализации в пределах государств Таможенного союза.

Производственная мощность предприятия по переработке молока составляет 70 тонн в смену. Предприятие вырабатывает молочные продукты в ассортименте: масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, молоко цельное сгущенное, консервы молокосодержащие, глазурь кондитерская и т.д. Производственное оборудование и помещения отвечают ветеринарно-санитарным требованиям. Поточность технологических процессов соблюдается. Предприятие имеет необходимый комплект регистрационных документов на использование импортных компонентов в Российской Федерации. Вся производственная документация, журналы учета ведутся согласно нормативным требованиям.

По результатам обследования предприятие по переработке и хранению молока признано соответствующим установленным требованиям.