Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 01 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Вкусный праздник прошел в школе №12
Сегодня в Пензе
 

В МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы был объявлен «День сладкоежки». На вкусный праздник пришли учащиеся 1«Б» класса МБОУ СОШ № 12 г. Пензы им. В.В. Тарасова.

Познакомившись с заслуженными сластенами, Карамелькой и Сладкоежкой, ребята помогали таким любителям сладкого как Карлсон, Винни Пух и Вовка из Тридевятого царства выполнять различные «съедобные» задания, получая за это вкусные призы.

Общим подарком для всех стал просмотр мультипликационного фильма «Сладкая жизнь» и, конечно, тортики к чаю.

Организаторы мероприятия: МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы при участии студентов ГБПОУ «Пензенский коллеж искусств».

Новость: Администрация города Пензы 01 февраля 2017
2017-02-01
На территории ТЭЦ-1 произошел порыв на магистральной трубе диаметром 800 мм
 ПАО "Т- Плюс" отказались давать комментарии
 
2017-02-01
График проведения профилактических мероприятий в феврале 2017 года
 УГИБДД УМВД России по Пензенской области
 
2017-02-01
В помощь бизнесу
Леонид Левин встретился с пензенскими предпринимателями
 
2017-02-01
Ролевые игры в салоне связи
Двое пензенцев с артистизмом украли два «Iphone 5S»
 
2017-02-01
Зимние трековые автомобильные гонки пройдут в Пензе
 В Пензе пройдет Кубок Пензенской области по автомобильному спорту
 

Новости партнеров
 
На сайте: 16ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru