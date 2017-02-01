Вкусный праздник прошел в школе №12

В МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы был объявлен «День сладкоежки». На вкусный праздник пришли учащиеся 1«Б» класса МБОУ СОШ № 12 г. Пензы им. В.В. Тарасова.

Познакомившись с заслуженными сластенами, Карамелькой и Сладкоежкой, ребята помогали таким любителям сладкого как Карлсон, Винни Пух и Вовка из Тридевятого царства выполнять различные «съедобные» задания, получая за это вкусные призы.

Общим подарком для всех стал просмотр мультипликационного фильма «Сладкая жизнь» и, конечно, тортики к чаю.

Организаторы мероприятия: МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы при участии студентов ГБПОУ «Пензенский коллеж искусств».