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Вкусный праздник прошел в школе №12
Сегодня в Пензе
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В МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы был объявлен «День сладкоежки». На вкусный праздник пришли учащиеся 1«Б» класса МБОУ СОШ № 12 г. Пензы им. В.В. Тарасова. Познакомившись с заслуженными сластенами, Карамелькой и Сладкоежкой, ребята помогали таким любителям сладкого как Карлсон, Винни Пух и Вовка из Тридевятого царства выполнять различные «съедобные» задания, получая за это вкусные призы. Общим подарком для всех стал просмотр мультипликационного фильма «Сладкая жизнь» и, конечно, тортики к чаю. Организаторы мероприятия: МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы при участии студентов ГБПОУ «Пензенский коллеж искусств».
В МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы был объявлен «День сладкоежки». На вкусный праздник пришли учащиеся 1«Б» класса МБОУ СОШ № 12 г. Пензы им. В.В. Тарасова.
Познакомившись с заслуженными сластенами, Карамелькой и Сладкоежкой, ребята помогали таким любителям сладкого как Карлсон, Винни Пух и Вовка из Тридевятого царства выполнять различные «съедобные» задания, получая за это вкусные призы.
Общим подарком для всех стал просмотр мультипликационного фильма «Сладкая жизнь» и, конечно, тортики к чаю.
Организаторы мероприятия: МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы при участии студентов ГБПОУ «Пензенский коллеж искусств».
Новость: Администрация города Пензы 01 февраля 2017
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