Губернатор дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности мер господдержки в контексте улучшения демографической ситуации.



Вопрос реализации жилищных и других социальных программ, действующих на территории Пензенской области, рассмотрен Иваном Белозерцевым с участием главы регионального кабинета министров Николая Симонова, руководителя аппарата губернатора и правительства области Ларисы Рябихиной, зампреда правительства региона Олега Ягова, руководителей профильных министерств.



Открывая рабочее совещание, губернатор обозначил вопрос результативности применяемых мер социальной поддержки, направленных на рост демографических показателей.



«Я поручал проанализировать эффективность влияния действующих программ на мотивацию рождаемости», - напомнил глава областной исполнительной власти, обращаясь к участникам совещания.



«В настоящее время в Пензенской области предоставляется более 80 видов социальной поддержки, целый ряд программ направлен на создание условий для рождения детей в пензенских семьях. Мы выделяем на данные цели значительные средства областного бюджета, необходимо, чтобы эти вложения работали эффективно, положительно влияли на прирост населения», - обозначил он свою позицию.



Общее количество получателей мер социальной поддержки в настоящее время составляет порядка 750 тысяч человек, из них около 500 тысяч получает выплаты за счёт средств регионального бюджета. Одно из приоритетных направлений государственной жилищной политики на территории субъекта РФ – реализация жилищных программ, предназначенных для молодых и многодетных семей, представителей бюджетной сферы, специалистов, работающих в сельской местности.



«Социальные программы для молодых семей должны стимулировать рождаемость», - поставил задачу Иван Белозерцев.



«Необходимо активнее работать в этом направлении на территориях муниципальных образований, использовать альтернативные предложения по улучшению демографических показателей в регионе. Система мер социальной поддержки должна быть действенной, её надо постоянно совершенствовать», - подчеркнул он.



В ходе совещания губернатору было доложено о разработанных на областном уровне мерах государственной помощи, стимулирующих рождение первого ребёнка, а также дальнейшее увеличение состава семьи за счёт появления второго и последующих детей. Члены правительства обсудили дополнительные возможности включения региона в ряд федеральных программ, позволяющих их участникам с рождением детей улучшать жилищные условия.



По итогам глава Пензенской области дал ряд конкретных поручений, распорядился пригласить к обсуждению темы руководителей пензенских строительных компаний, которые могли бы принять более активное участие в реализации федеральных жилищных программ. В частности, организовать и провести презентацию программы «Жильё для российской семьи», разъяснить застройщикам условия, на которых они могли бы реализовывать новое жильё семьям, получающим меры господдержки.



«Профессиональные действия в указанном направлении позволят не только мотивировать наши семьи на рождение детей, но и будут способствовать развитию жилищно-строительной отрасли на территории Пензенской области», - резюмировал Иван Белозерцев.

Новость: Правительство Пензенской области 01 февраля 2017