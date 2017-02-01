Работы по мощению смотровой площадки у стелы «Росток» закончатся в начале мая

В администрации города Пензы состоялось заседание проектного офиса по реконструкции набережной, работу которого возглавил вице-губернатор Валерий Савин. В совещании приняли участие и.о. главы администрации города Пензы Сергей Волков, заместители главы администрации Ирина Ширшина, Юрий Ильин и Андрей Шевченко, главы Ленинского и Железнодорожного района, начальники управлений города Пензы и другие.

В ходе заседания было обсуждено выполнение мероприятий «дорожной карты», среди которых разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных коммуникаций.

В соответствии с концепцией развития набережной реки Суры в этом году в начале мая закончатся работы по мощению смотровой площадки у стелы «Росток». Также запланировано мощение дорожек между Бакунинским и подвесным мостами и оборудование амфитеатра под открытым небом.

Валерий Савин подчеркнул, что реконструкция набережной находится на личном контроле губернатора Ивана Белозерцева, поэтому необходимо строго соблюдать намеченный план мероприятий.