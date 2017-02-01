День рождения на льду

Праздник российского хоккея в Пензе отметят по-спортивному – на льду. Местные хоккеисты – от новичков, до маститых профи встретятся на всех ледовых аренах города пятого февраля. Своей игрой они отметят 70-летие отечественного зимнего вида спорта.

«Эти мероприятия будут проходить на наших спортивных объектах: «Дизель - арена», «Золотая Шайба» «Рубин». Все хоккеисты – от любителя до профессионала смогут принять участие в этих мероприятиях», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Такому празднику точно не обойтись без именитого спортсмена. Отпраздновать день рождения зимнего вида спорта пригласили двукратного Олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова. Специально для начинающих спортсменов, чемпион проведет ряд мастер-классов. Но начнется все как правило с почтения памяти бывшим Олимпийцам.

«Мероприятия начнутся в 11:00 с возложения цветов к памятнику нашего известного и замечательного хоккеиста и тренера – Юрия Моисеева. Памятник пензенскому чемпиону находиться возле дворца спорта «Рубин», - добавил министр.

Торжество начнется в «Золотой шайбе», где зрители посмотрят детский матч между командами Пензы, Кузнецка и Заречного. Далее эстафета праздника перейдет «Дизель-Арене». В этот день любой пензенский фанат российского хоккея может прийти, своими глазами увидеть и пообщаться с олимпийским чемпионом. Попросить автограф и сделать фото в честь 70-летия отечественного хоккея.