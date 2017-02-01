31 января депутат фракции «Единая Россия Государственной Думы РФ, Первый заместитель председателя Комитета по энергетике Сергей Есяков с рабочим визитом побывал в Городищенском районе.

Депутат встретился с активом района – депутатами районного Собрания представителей, руководителями предприятий, членами политсовета и активом Городищенского местного отделения партии. Они обсудили планы работы администраций поселений Городищенского района на 2017 год. В своем выступлении Сергей Есяков отметил высокий уровень подготовки представленных материалов по социально-экономическому развитию поселений.

Обращаясь к руководителям, он подчеркнул: «Сегодня одна из главных задач – закрепление людей на селе, обеспечение достойных условий для жизни, работы, учебы и интересного досуга. А это можно сделать, развивая экономику каждого поселения и района в целом. Ваш подход к решению насущных вопросов мне очень импонирует – это глубокий детальный анализ задач и возможностей их выполнения, грамотное использование различных социальных проектов. Это профессиональный подход к делу. Отрадно, что на территории района реализуются социальные проекты в самых разных сферах. И эта работа будет продолжаться».

Парламентарий рассказал о проектах партии «Единая Россия», направленных на поддержку сельских домов культуры, школьного спорта, на благоустройство населенных пунктов. В частности, он проинформировал участников встречи о том, что школа села Канаевки внесена в проект перечня образовательных учреждений, где планируется выполнить ремонт спортивных залов на средства федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Беседа о реализации партийных проектов продолжилась на приеме граждан.

К депутату обратилась директор Городищенского районного Дома культуры Светлана Моисеева. Она попросила Сергея Есякова помочь в приобретении мебели для зала, рассчитанного на 360 мест. Рассказывая об учреждении, она отметила, что, несмотря на солидный возраст здания Дома культуры (он был построен в 1991 году), состояние его приличное. В 2014 году был сделан косметический ремонт зала, заменены кровля, двери, окна, приобретено световое оборудование. Теперь необходимо заменить кресла для зрителей в зале. Обсуждая вопрос, Сергей Есяков рассказал, что, по его информации, Городищенский дом культуры станет участником проекта партии «Единая Россия» «Местный дом культуры», и выделенные из бюджетов всех уровней средства можно будет направить на замену мебели в зале учреждения культуры.

К депутату также поступили обращения по вопросам ремонта межпоселковых дорог.

Сергей Есяков взял вопросы на дополнительную проработку, поручил подготовить соответствующие запросы в профильные структуры.

