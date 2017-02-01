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 Среда, 01 февраля 2017
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Пензенские регбисты стали бронзовыми призерами IV турнир по регби «Первенство Regbist.ru»
Сегодня в Пензе
 

В период с 25 по 29 января 2017 года в городе Казань состоялся IV турнир по регби "Первенство Regbist.ru", среди юношей 2000-2001 г.р. 

В соревнованиях принимали участие сборные команды: Пензенской, Калининградской, Липецкой и Кемеровской областей, сборная города Казани и клуб из Санкт-Петербурга "Нарвская Застава". 

В Состав сборной Пензенской области вошли воспитанники отделения «регби» МБУ ДО ДЮСШ № 8 г. Пензы. 

По результатам соревнований, пензенские спортсмены стали бронзовыми призёрами данных соревнований. 

Итоговая таблица lV турнира "Первенство Regbist.ru": 
1 место – Сборная Липецкой области 
2 место – Сборная города Казань 
3 место – Сборная Пензенской области 
4 место – Сборная Кемеровской области 
5 место – Сборная Калининградской области 
6 место – "Нарвская застава" г. Санкт- Петербург 

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