Пензенские регбисты стали бронзовыми призерами IV турнир по регби «Первенство Regbist.ru»

В период с 25 по 29 января 2017 года в городе Казань состоялся IV турнир по регби "Первенство Regbist.ru", среди юношей 2000-2001 г.р.

В соревнованиях принимали участие сборные команды: Пензенской, Калининградской, Липецкой и Кемеровской областей, сборная города Казани и клуб из Санкт-Петербурга "Нарвская Застава".

В Состав сборной Пензенской области вошли воспитанники отделения «регби» МБУ ДО ДЮСШ № 8 г. Пензы.

По результатам соревнований, пензенские спортсмены стали бронзовыми призёрами данных соревнований.



Итоговая таблица lV турнира "Первенство Regbist.ru":

1 место – Сборная Липецкой области

2 место – Сборная города Казань

3 место – Сборная Пензенской области

4 место – Сборная Кемеровской области

5 место – Сборная Калининградской области

6 место – "Нарвская застава" г. Санкт- Петербург