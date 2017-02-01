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Пензенские регбисты стали бронзовыми призерами IV турнир по регби «Первенство Regbist.ru»
Сегодня в Пензе
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В период с 25 по 29 января 2017 года в городе Казань состоялся IV турнир по регби "Первенство Regbist.ru", среди юношей 2000-2001 г.р. В соревнованиях принимали участие сборные команды: Пензенской, Калининградской, Липецкой и Кемеровской областей, сборная города Казани и клуб из Санкт-Петербурга "Нарвская Застава". В Состав сборной Пензенской области вошли воспитанники отделения «регби» МБУ ДО ДЮСШ № 8 г. Пензы. По результатам соревнований, пензенские спортсмены стали бронзовыми призёрами данных соревнований.
В период с 25 по 29 января 2017 года в городе Казань состоялся IV турнир по регби "Первенство Regbist.ru", среди юношей 2000-2001 г.р.
В соревнованиях принимали участие сборные команды: Пензенской, Калининградской, Липецкой и Кемеровской областей, сборная города Казани и клуб из Санкт-Петербурга "Нарвская Застава".
В Состав сборной Пензенской области вошли воспитанники отделения «регби» МБУ ДО ДЮСШ № 8 г. Пензы.
По результатам соревнований, пензенские спортсмены стали бронзовыми призёрами данных соревнований.
Новость: Администрация города Пензы 01 февраля 2017
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