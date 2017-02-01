Леонид Левин провел прием граждан

Предприятие, которое представляет Илья Беззубцев, с 1 августа прошлого года утратило статус малого, не попав в реестр малого бизнеса. Но изменения произошли не только на бумаге. Акционерное общество утратило право пользоваться мерами поддержки для малых собственности. Предприниматель переживает за судьбу своего бизнеса, поэтому обратился за помощью к Депутату Государственной Думы Леониду Левину.

«Лишившись этого статуса, мы перестали иметь возможность получать первое – субсидии по линии минпрома, второе – мы не имеем права участвовать в ряде программ по лизингу и льготному финансированию и третье – мы не имеет доступа к госзакупкам», – рассказал Илья Беззубцев, индивидуальные предприниматель

Решением своей проблемы предприниматель видит законопроект Минэкономразвития, который позволит бизнесу вернуть статус малого предприятия.

«Нам нужно проверить предоставленную вами информацию и получить ответ официальных органов, который позволит нам определить дальнейшую стратегию в решении вашего вопроса», – пояснил Леонид Левин.

Индивидуальный предприниматель из Иссы вот уже несколько не может решить вопрос о строительстве здания под свой бизнес. Старое, выкупленное им, из-за ветхости пришлось снести. Новое, которое предприниматель задумал построить на его месте, не соответствует строительным нормам. Мужчина боится, что может потерять арендованный участок. Депутат обещал лично разобраться в проблеме предпринимателя.

«Мы проработаем вопрос с главой вашего муниципального образования и постараемся вам помочь», – заверил депутат Госдумы РФ.

По всем вопросам пензенцы получили разъяснения депутата Государственной Думы.