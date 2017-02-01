Иван Фирюлин: «Всегда надо искать возможность помочь людям»

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Иван Фирюлин провел прием в региональной общественной приемной партии «Единая Россия»

Ветеран афганской войны Николай Рискин пришел на прием к депутату с надеждой на то, что получит поддержку от Фирюлина в решении его сложной ситуации с получением жилья. Как рассказал заявитель, на сегодняшний день он остался вообще без крыши над головой и вынужден жить у сестры.

«По молодости лет, пройдя через огонь афганской войны, мы были уверены, что государство нас не забудет,– рассказал депутату Рискин. – Долго жил и работал в Нижневартовске, там же встал на очередь на жилье, но получить не успел. Когда вернулся на родину, в Пензенскую область, попытался вновь встать на очередь, но мне сказали, что шансов на получение жилья нет, поскольку в нашем регионе я не успел это сделать до 2005 года. Вынужден был подать иск в суд, который учел, что в Нижневартовске я стоял в очереди на получения жилья с 1998 года, и восстановил мою очередность под номером 84. Но в год на ветеранов локальных войн дают не больше 13–15 квартир.

Поэтому с трудом верится, что я когда-нибудь буду иметь свою крышу над головой».

Присутствовавшая на приеме главный специалист отдела жилищных программ Министерства труда Пензенской области Светлана Салюкова подтвердила, что в последние годы сократился объем финансовых средств на жилищные программы для ветеранов боевых действий.

Иван Фирюлин с пониманием отнесся к проблемам ветерана афганской войны. Он признал, что, действительно, многие участники локальных войн и по сей день своего жилья не имеют. Сегодня решение жилищной проблемы данных граждан еще и осложняет кризис.

«Мне надо подумать, как Вам помочь,– сказал Иван Иванович. – В подобной ситуации оказались не только Вы. Вероятно, я сделаю запрос в Министерство труда Пензенской области, чтобы выяснить, как финансировалась данная программа за последние пять лет. И если действительно имеет место быть серьезное снижение, то попробую обсудить данную ситуацию на внутрифракционной группе в Государственной Думе. И уже вместе с коллегами мы будем вместе думать, как помочь Вам и таким, как Вы, участникам боевых действий, которые до сих пор без жилья».

35 лет отдал системе «Пензэнерго» машинист Вячеслав Волков, все эти годы работал на ТЭЦ-2. Руководство ТЭЦ убедило его в том, что за многолетний добросовестный труд он получит Почетную грамоту от федерального ведомства, которая послужит основанием для присвоения ему звания «Ветеран труда». Однако, несмотря на то, что документы в соответствующую вышестоящую структуру были поданы своевременно, но в получении ведомственной награды ему было отказано.

Депутат заверил Волкова в том, что в данной ситуации разберется и выяснит причины и обоснованность отказа, а также узнает, какие все-таки есть возможности у Волкова для того, чтобы получить звание «Ветеран труда».

Жительницы города Пензы Любовь Злотникова и Вера Лузина обратились к депутату с настоятельной просьбой о том, чтобы их и многих других пенсионеров, жителей Арбеково, не лишили места на так называемой «зеленой ярмарке», где они в основном продавали продукцию со своих дач. Дело в том, что ту территорию, где они обычно торговали, напротив магазина «Океан» в Арбеково, сейчас занял магазин «Караван» со своей парковкой под транспорт покупателей. Иван Фирюлин пообещал пенсионеркам, что обязательно встретится с руководством города и попросит его о том, чтобы для пенсионеров, торгующих продукцией со своих огородов, выделили место на ближайшем рынке.

По ряду вопросов, касающихся установки памятника ветеранам Великой Отечественной войны и получения земельных участков, депутат дал обратившимся гражданам разъяснения. Вопросы, требующие более детального рассмотрения, Иван Фирюлин взял под личный контроль.