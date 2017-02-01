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Пензенские спортсмены показали высокое спортивное мастерство
Сегодня в Пензе
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В период с 28 по 29 января 2017 года в городе Рязань состоялось Первенство Центрального совета профсоюзов «Россия» по самбо среди юниоров 1997-1998 гг.р., посвященное памяти Заслуженного мастера спорта, Заслуженного тренера СССР Анатолия Аркадьевича Харлампиева. В этих престижных соревнованиях приняли участие и воспитанники МБУ ДО СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы. По результатам соревнований наши спортсмены показали высокое спортивное мастерство. Бронзовыми призерами в своих весовых категориях стали:
В период с 28 по 29 января 2017 года в городе Рязань состоялось Первенство Центрального совета профсоюзов «Россия» по самбо среди юниоров 1997-1998 гг.р., посвященное памяти Заслуженного мастера спорта, Заслуженного тренера СССР Анатолия Аркадьевича Харлампиева.
В этих престижных соревнованиях приняли участие и воспитанники МБУ ДО СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы. По результатам соревнований наши спортсмены показали высокое спортивное мастерство. Бронзовыми призерами в своих весовых категориях стали:
Новость: Администрация города Пензы 01 февраля 2017
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