Пензенские спортсмены показали высокое спортивное мастерство

В период с 28 по 29 января 2017 года в городе Рязань состоялось Первенство Центрального совета профсоюзов «Россия» по самбо среди юниоров 1997-1998 гг.р., посвященное памяти Заслуженного мастера спорта, Заслуженного тренера СССР Анатолия Аркадьевича Харлампиева.

В этих престижных соревнованиях приняли участие и воспитанники МБУ ДО СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы. По результатам соревнований наши спортсмены показали высокое спортивное мастерство. Бронзовыми призерами в своих весовых категориях стали: