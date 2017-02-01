Иван Фирюлин: «Ждем новых театральных постановок!»

Перед поездкой в город Заречный депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Иван Фирюлин рассказал, что еще в период обсуждения и принятия федерального бюджета, когда наша фракция подняла вопрос о финансировании новых партийных проектов, касающихся повышения качества нашей жизни, ее культурной и духовной составляющей, он невольно вспомнил о том, что в годы Великой Отечественной войны на фронт выезжали лучшие фронтовые бригады артистов с прекрасной концертной программой.

В голодном блокадном Ленинграде продолжали работать театры. Даже в такое тяжелое время культурная жизнь в городе продолжалась. Несмотря на массовую эвакуацию, в Ленинграде работали Театр Ленинского комсомола, Ленсовета, ТЮЗ, Театр комедии, которые были эвакуированы значительно позже. А Театр музыкальной комедии и оркестр Радиокомитета всю блокаду находились в Ленинграде. И все эти коллективы работали, показывали спектакли, которые прерывались бомбежками по нескольку раз в день. Артисты ездили с выступлениями в армию, а, главное, вопреки голоду и холоду, находили в себе силы и эмоции, чтобы работать. А ленинградцы, падая от голода, отдавали иной раз последние продукты артистам, потому что прекрасно понимали, что именно они помогают им пережить блокаду и поддерживают в них силу духа и веру в Победу.

«Я вспомнил об этих фактах, которые навсегда вписаны в героическую летопись нашей Победы, потому что невольно сложилась ассоциация, перекликающаяся с сегодняшним временем,– рассказал Иван Фирюлин.– Несмотря на то, что сейчас наша страна под санкциями европейских государств, кризис продолжается, наша партия решила разрушить многолетний стереотип финансирования культуры по остаточному принципу. У нас появились проекты: «Местный Дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов». Мы пропагандируем и утверждаем здоровый образ жизни и изыскиваем средства, чтобы ремонтировать спортивные залы не только в городах, но и в сельских школах, делаем все возможное, чтобы увлечь наших детей спортивными занятиями не только в учебное время, но и в каникулы.

Скептики могут сказать, что все равно денег мало, и их не хватает. Да, это так, но тот факт, что мы в непростое для страны время все-таки нашли средства для нашей культуры, говорит о том, что культурный код России не разрушен. Мы сдвинулись с нулевой отметки финансирования культурных проектов и учреждений культуры. И это только начало…

Итак, мы в замечательном городе Заречном, который, по общему мнению большинства жителей области, побывавших хотя бы один раз в Заречном, всегда отличался высоким уровнем культурной жизни. Вот и история создания местного Тюза – яркое тому подтверждение.

В 1993 году многие из нас думали, как выжить, а зареченцы открыли свой Театр юного зрителя. Поэтому, когда депутат Государственной Думы Иван Фирюлин принял решение побывать в Заречном, и в рамках проекта ВПП «Единая Россия» «Театры малых городов» встретиться с коллективом ТЮЗа, региональный координатор всех проектов партии, заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области Александр Еремкин сказал, что коллектив Зареченского ТЮЗа будет рад видеть всех, кто в той или иной степени участвовал в отстаивании позиций театра на получение финансирование. Поэтому на встречу с работниками культуры города и коллективом театра приехали не только Иван Фирюлин и Александр Еремкин, но и начальник Управления культуры и архива Пензенской области Татьяна Курдова, а также руководитель проекта «Театры малых городов», депутат Законодательного Собрания, художественный руководитель областного драматического театра Сергей Казаков.

Открывая встречу, Александр Еремкин подчеркнул, что ТЮЗ – это визитная карточка города Заречного. И зареченцы гордятся тем, что театр юного зрителя неоднократно побеждал в конкурсах театральных проектов, объявленных Институтом «Открытое Общество», получал гранты на целый ряд спектаклей. Ежегодно театр выпускает 5-6 премьер, каждая из которых становится заметным театральным событием в жизни города.

«Очень важно и то, – сказал Александр Иванович, – что на сцене ТЮЗа ставятся не только детские постановки, но и спектакли для взрослых. С самого момента создания театра, он пропагандирует в зрительской аудитории общечеловеческие ценности, воспитывает подрастающее поколение на лучших формах театрального искусства. И, безусловно, мы все рады тому, что усилия нашего Губернатора, руководства города Заречного, регионального отделения партии «Единая Россия», направленные на то, чтобы зареченский Театр юного зрителя успешно прошел конкурсный отбор и получил достаточно денежных средств из федерального бюджета для развития, не прошли даром. Почти 6 миллионов в условиях кризиса, которые пойдут на совершенствование материально-технической базы театра – это немалые средства, позволяющие театру заменить оборудование на более современное, приобрести новые декорации и сценические костюмы, поставить новые спектакли. Но вместе с тем,– сказал Александр Еремкин,– Мы хотим видеть и чувствовать в ваших спектаклях нравственную составляющую, знать, что ваши новые постановки заставляют молодежь думать, прививают любовь к Родине, к ее истории. Мы постараемся вам помочь с выездом во все муниципальные районы области. Вам везде будут рады. Мы будем с нетерпением ждать ваших новых постановок!»

Депутат Государственной Думы Иван Фирюлин сказал, что Заречный – город-патриот. Ведь он всегда работал на обороноспособность и безопасность нашего государства. Заречный – город труженик, город высокопрофессиональной интеллигенции. И местные жители восстанавливают свое душевное равновесие, именно в учреждениях культуры. Поэтому им, чтобы удерживать высокую планку требований, предъявляемых местными жителями к культурным проектам, приходится много работать.

«Очень важно то, – подчеркнул Фирюлин,– что такие учреждения, как ТЮЗ, работают на укрепление семьи, духовных ценностей. И финансирование театра, которое вам поступит в рамках партийного проекта «Театры малых городов», вы заслужили своим огромным творческим трудом».

Начальник Управления культуры и архива Пензенской области Татьяна Курдова, обращаясь к коллективу театра, пообещала, что будут внесены предложения в федеральную программу и о необходимости текущего ремонта театра. Она пожелала коллективу творческого роста, расширения зрительской аудитории и новых успехов.

Руководитель проекта «Театры малых городов» в Пензенской области Сергей Казаков сказал, что он, в свою очередь, будет тесно сотрудничать с ТЮЗом и готов ему во всех вопросах помогать. Директор ТЮЗа Андрей Кучишкин и секретарь местного отделения партии, председатель городского собрания представителей Сергей Рузайкин в своем выступлении подчеркнули, что очень ценят тот факт, что их театр вошел в число немногих малых городов России, которые получат финансирование на обновление материально– технической базы.

Андрей Кучишкин рассказал уже и о планах театра.

«Мы постараемся заменить театральный свет на более энергоэффективный. Также у нас есть желание поменять планшет сцены с установкой поворотного круга. Это расширит возможности театра в плане режиссерских постановочных приемов», — рассказал директор Театра.– А самое главное, конечно, подготовим наши новые театральные постановки, которые, надеюсь, будут уже с новыми декорациями и на усовершенствованной сцене».

Завершая встречу, гости ТЮЗа и депутат Государственной Думы Иван Фирюлин ответили на вопросы работников культуры города.