Новые победы

Наш город всегда отличался спортивными достижениями плавание, тоже вошло в этот список. С 1 по 3 февраля во Дворце водного спорта «Сура» состоятся Чемпионат и Первенство Пензенской области по плаванию.

«В Чемпионате будут соревноваться мужчины старше 2002 г.р. и женщины 2004 г.р., а в первенстве выступят юниоры 99 г.р. и 2000, и юниорки 2000-2002 г.р.»,-прокомментировала главный судья соревнований Ольга Суркова.

В соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов из Центра спортивной подготовки , Училища олимпийского резерва, Пензенской областной спортивной школы водных видов спорта, «Горизонт», «Союз» города Заречного, а также из районов Пензенской области, в том числе из Мокшана, Кузнецка и Нижнего Ломова.

«Выступая на соревнованиях помните, что Вы представляете в первую очередь своего тренера, свою спортивную школу и без сомнения позиционируете себя, как спортсмена», сказала директор Пензенской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта Людмила Карпова.

Спортсмены разыграют медали в 17 видах программы, а также поборятся за место в сборной команды Пензенской области для участия в Чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа, который пройдёт через месяц в Саранске.