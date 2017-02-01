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 Среда, 01 февраля 2017
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Индексация пенсий
Сегодня в Пензе
 
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Потребительский рост цен в прошлом году составил 5,4%. Именно на столько увеличиваются страховые пенсии, которые будут выплачены неработающим пенсионерам.

 «Всего в области было пересчитано 322,5 тысячи пенсий неработающих пенсионеров с учетом индексации.  Средний размер увеличения составит 637 рублей, исходя из того, что средняя пенсия неработающих пенсионеров по области составляет 11800 рублей»,-  рассказывает Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области, Михаил Буданов.

Вместе со страховой пенсией проиндексируется и фиксированная выплата к ней, которая составит 4,805 рублей. Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учётом индексации после завершения трудовой деятельности.

«С января увеличился минимальный уровень пенсионного обеспечения. В Пензенской области его размер 7835 рублей. Увеличение составило 213 рублей. Таких получателей у нас 53 тысячи»,- говорит Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области, Михаил Буданов.

Кроме этого, Пенсионный фонд завершил единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. В январе эта сумма выплачивалась всем без исключения пенсионерам.

«На сегодняшний день 99,3% получили её, 0,7 % пенсионеров не получили эту денежную выплату, в связи с тем, что они не находились дома в момент доставки. Она будет выплачена в феврале», - пояснил Михаил Буданов.

 Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год. В августе будет проходить традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

Новость: Мария Сайганова 01 февраля 2017
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