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Зимние трековые автомобильные гонки пройдут в Пензе
Сегодня в Пензе
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Сотрудниками Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства в рамках совещания по вопросу проведения в городе Пензе Кубка Пензенской области по автомобильному спорту и Кубка города Пензы в дисциплине «зимние трековые автомобильные гонки» (4-5 февраля 2017) была проведена встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства, где обсудили работу пунктов общественного питания. Традиционно в день проведения гонок всем любителям экстрима и гостям мероприятия будут предложены горячие напитки, свежая выпечка и шашлык.
Сотрудниками Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства в рамках совещания по вопросу проведения в городе Пензе Кубка Пензенской области по автомобильному спорту и Кубка города Пензы в дисциплине «зимние трековые автомобильные гонки» (4-5 февраля 2017) была проведена встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства, где обсудили работу пунктов общественного питания.
Традиционно в день проведения гонок всем любителям экстрима и гостям мероприятия будут предложены горячие напитки, свежая выпечка и шашлык.
Новость: Администрация города Пензы 01 февраля 2017
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