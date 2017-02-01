Зимние трековые автомобильные гонки пройдут в Пензе

Сотрудниками Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства в рамках совещания по вопросу проведения в городе Пензе Кубка Пензенской области по автомобильному спорту и Кубка города Пензы в дисциплине «зимние трековые автомобильные гонки» (4-5 февраля 2017) была проведена встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства, где обсудили работу пунктов общественного питания.

Традиционно в день проведения гонок всем любителям экстрима и гостям мероприятия будут предложены горячие напитки, свежая выпечка и шашлык.