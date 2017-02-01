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 Среда, 01 февраля 2017
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Ролевые игры в салоне связи
Сегодня в Пензе
 
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Двое пензенцев решили поиграть в ролевые игры. Локация - магазин сотовой связи. Один взял на себя роль грабителя, другой расчищал путь для побега. На этих кадрах вы видите подготовку двух людей к ограблению. Они присматриваются. Выбирают, что подороже. И вот, двое уже убегают с награбленным.

«В дежурную часть УМВД РФ поступило сообщение о краже двух сотовых телефонов. В торговой точке, расположенной возле автовокзала, двое мужчин открыто украли два «Iphone 5s». В ходе расследования были устновлены личности этих злоумышленников», - отметил Динар Абдулин следователь следственного отдела №1 УМВД России по г. Пензе.

Поймали, конечно, рецидивистов. Двое местных жителей и раньше совершали подобные преступления, только не с телефонами, а с драгоценностями. Алгоритм действий при краже дорогих украшений ничем не отличался от телефонного. Только вместо двух человек, в хулиганской шайке было еще и третье лицо.

«На данный момент эти люди подозреваются в совершении пяти тяжких преступлений. Также следствие выяснило, что к одному из преступлений причастен еще один человек. Его сразу задержала полиция. После допроса, c подозреваемого взяли подписку о невыезде», - добавил следователь.

Задержанные, хоть и признали свою вину, от строгого наказания не уйдут. Мужчинам грозит до семи лет тюрьмы.

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