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 Среда, 01 февраля 2017
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В помощь бизнесу
Сегодня в Пензе
 
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Экономическая опора региона — представители пензенского бизнеса — пришли на встречу с Депутатом Государственной Думы, Леонидом Левиным, чтобы поинтересоваться: на какие меры федеральной поддержки предприниматели могут рассчитывать в ближайшие годы. Первый вопрос касался молодёжного бизнеса.

«Я считаю, что молодёжное предпринимательство должно не только поддерживаться государством, но и быть регламентированным. Нам всем вместе необходимо подумать, какие шаги нужно предпринять. Может быть, какие-то льготы, субсидии, определённые принципы получения кредитов», — ответил Леонид Леонидович.

В ходе встречи Депутат пообещал отстаивать на федеральном уровне интересы не только молодёжного предпринимательства, но и бизнеса как такового, ведь от успехов региональной экономики напрямую зависит и развитие других сфер:

«Я понимаю, что за вашим бизнесом стоят десятки, сотни, а, может быть, и тысячи граждан. И от развития вашего предприятия зависит их благосостояние».

Все высказанные во время беседы пожелания Депутат обещал донести до федерального уровня. В числе самых актуальных вопросов, волнующих пензенский бизнес, — развитие социального предпринимательства и поддержка предприятий, работающих на экспорт.

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