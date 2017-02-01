График проведения профилактических мероприятий в феврале 2017 года

План-график проведения профилактических мероприятий по пресечению отдельных видов нарушений Правил дорожного движения с применением специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, в течение февраля 2017 года. Место выставления комплексов Даты работы (выставления) комплексов Федеральная автомобильная дорога М5 «Урал», участок дороги 646 километр 1,2,3,10,11, 13,14 (с 7.00 часов по 19.00 часов) Федеральная автомобильная дорога М5 “Урал” участок дороги 647 км- 648 км 4,5,6,19,20,21,24,25,28 (с 7.00 часов по 19.00 часов) Федеральная автомобильная дорога М5 “Урал” участок дороги с 617 по 618 километр 7,8,9,12,16,22,23 (с 7.00 часов по 19.00 часов) г. Пенза, ул. Нейтральная в направлении г. Заречного - поворот на Ахунский ж/д переезд 15,17,18,26,27,31 (с 7.00 часов по 19.00 часов) г. Пенза, ул. Проспект - Строителей, 25 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2122,23,24,25,26,27,28 ( с 7.30 часов по 15.00 часов) г. Пенза, ул. Терновского - Сухумской 1,2,3,7,8,9,10,15,16,17,18,22,23,24,25 ( с 7.30 часов по 15.00 часов) г. Пенза, ул. Окружная напротив дома №2 по ул. Кубанской 4,5,6,11,12,13,14,19,20,21,26,27,28 ( с 7.30 часов по 15.00 часов) Федеральная автомобильная дорога М5 «Урал», участок дороги 639 км+200 м 639 км+700м 4,5,6,11,12,13,14,19,20,21,26,27,28 ( с 7.30 часов по 15.00 часов) г. Пенза, ул. Карпинского, 12 1,2,3,7,8,9,10,15,16,17,18,22,23,24,25 ( с 7.30 часов по 15.00 часов) Автомобильная дорога «Городище-Архангельское» ФАД М5 «Урал», участок дороги с 0 по 17 километр 1,2,3,4,13,14,15,16,17,24,25,26,27,28 ( с 7.30 часов по 15.00 часов) Федеральная автомобильная дорога М5 «Урал», участок дороги с 684 по 686 километр 5,6,7,8,9,10,11,12,18,19,20,21,22,23 ( с 7.30 часов по 15.00 часов) Новость: БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области 01 февраля 2017