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 Среда, 01 февраля 2017
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На территории ТЭЦ-1 произошел порыв на магистральной трубе диаметром 800 мм
Сегодня в Пензе
 

Состоялось заседание оперативного штаба по прохождению отопительного сезона, которое провели заместитель главы администрации Юрий Ильин и начальник Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин. 

На заседании штаба представитель частной компании ПАО "Т Плюс" сообщал, что на территории ТЭЦ-1 произошел порыв на магистральной трубе диаметром 800 мм. Из-за данной ситуации без отопления  останется 206 домов по улицам Герцена, Карпинского, Толстого, Ворошилова, Суворова, Коммунистическая, проспект Победы до улицы 8 Марта. Под отключения попадают ряд  социальных объектов (школы  №№16,47,29,58, детские сады №№110,56,70,88,99, и 2 учреждения здравоохранения).

Основываясь на представленной информации главный инженер МКП «Теплоснабжение» Павел Якунин проинструктировал руководителей управляющих компаний о последовательности действий при отключении, чтобы не произошло размораживание системы и без последствий запустить тепло в многоквартирные дома.

В  связи с тем, что представители частной компании  ПАО "Т  Плюс" отказались давать комментарии по ситуации с порывом на закрытой территорииТЭЦ-1, в 19:00 часов  заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Юрий Ильин,  сообщил журналистам, что порыв произошел на закрытой территории ТЭЦ-1. 

 - Так как представитель ПАО "Т-Плюс" отказался комментировать ситуацию, могу сказать,что по информации  ПАО "Т - Плюс"  ремонтные работы начались,  город предложил помощь техникой и людскими ресурсами, компания ПАО "Т -Плюс" от помощи отказалась.  В настоящее время ситуация находится на контроле губернатора Ивана Белозерцева, главы администрации города Виктора Кувайцева. Аварийно-ремонтные бригады  в любой момент готовы включиться в работу, - сообщил Юрий Олегович. 

Новость: Администрация города Пензы 01 февраля 2017
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