Состоялось заседание оперативного штаба по прохождению отопительного сезона, которое провели заместитель главы администрации Юрий Ильин и начальник Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

На заседании штаба представитель частной компании ПАО "Т Плюс" сообщал, что на территории ТЭЦ-1 произошел порыв на магистральной трубе диаметром 800 мм. Из-за данной ситуации без отопления останется 206 домов по улицам Герцена, Карпинского, Толстого, Ворошилова, Суворова, Коммунистическая, проспект Победы до улицы 8 Марта. Под отключения попадают ряд социальных объектов (школы №№16,47,29,58, детские сады №№110,56,70,88,99, и 2 учреждения здравоохранения).

Основываясь на представленной информации главный инженер МКП «Теплоснабжение» Павел Якунин проинструктировал руководителей управляющих компаний о последовательности действий при отключении, чтобы не произошло размораживание системы и без последствий запустить тепло в многоквартирные дома.

В связи с тем, что представители частной компании ПАО "Т Плюс" отказались давать комментарии по ситуации с порывом на закрытой территорииТЭЦ-1, в 19:00 часов заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Юрий Ильин, сообщил журналистам, что порыв произошел на закрытой территории ТЭЦ-1.

- Так как представитель ПАО "Т-Плюс" отказался комментировать ситуацию, могу сказать,что по информации ПАО "Т - Плюс" ремонтные работы начались, город предложил помощь техникой и людскими ресурсами, компания ПАО "Т -Плюс" от помощи отказалась. В настоящее время ситуация находится на контроле губернатора Ивана Белозерцева, главы администрации города Виктора Кувайцева. Аварийно-ремонтные бригады в любой момент готовы включиться в работу, - сообщил Юрий Олегович.