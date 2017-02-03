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ТРАГИЧЕСКОЕ ДТП
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На 20-м километре автомобильной дороги «Пенза-Шемышейка-Лопатино» произошло лобовое столкновение Hyundai Solaris под управлением мужчины 1994 года рождения с отечественным автомобилем «ВАЗ-2114» под управлением мужчины 1988 года рождения.
«В результате происшествия на месте погибли водитель автомобиля Hyundai Solaris, пассажир автомобиля женщина 1965 года рождения, водитель автомобиля «ВАЗ-2114» и пассажир автомобиля мужчина 1984 года рождения»,- комментирует начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.
По одной из версий водитель автомобиля Hyundai пошел на обгон, однако не успел завершить маневр. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут выяснены все обстоятельства происшествия.
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