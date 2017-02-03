Состоялось совещание с аграриями по льготному кредитованию

На площадке одного из пензенских банков состоялось совещание для сельскохозяйственных товаропроизводителей Пензенской области. В работе мероприятия банка принял участие начальник управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Андрей Персанов.

Совещание было посвящено вопросам льготного кредитования для предприятий аграрной сферы. Льготное кредитование – новый механизм поддержки для аграрного сектора в 2017 году.

Начальник управления областного минсельхоза Андрей Персанов пояснил аграриям, что в соответствии с новым механизмом субсидирования компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев. «Порядок предусматривает, что реестр потенциальных претендентов на кредит формирует уполномоченный банк, а решение о предоставлении субсидирования принимается министерством сельского хозяйства. В области на сегодняшний день формируются заявки от сельхозтоваропроизводителей, которые направляются банками в их головные офисы для представления в минсельхоз России», - пояснил Андрей Персанов.

Также представителями банка были озвучены и детально представлены для аграриев региона основные параметры льготного кредитования, алгоритм действий заемщиков при получении кредитных средств, а также направления использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Банк нацелил сельхозтоваропроизводителей на эффективную совместную работу.

В работе совещания приняли участие свыше 50 сельскохозяйственных товаропроизводителей Пензенской области.

Целью совещания стало изучение механизма льготного кредитования и обеспечение оперативности в совместной работе с представителями аграрной отрасли.