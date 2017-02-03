Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 03 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Состоялось совещание с аграриями по льготному кредитованию
Сегодня в Пензе
 

На площадке одного из пензенских банков состоялось совещание для сельскохозяйственных товаропроизводителей Пензенской области. В работе мероприятия банка принял участие начальник управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Андрей Персанов.

Совещание было посвящено вопросам льготного кредитования для предприятий аграрной сферы. Льготное кредитование – новый механизм поддержки для аграрного сектора в 2017 году.

Начальник управления областного минсельхоза Андрей Персанов пояснил аграриям, что в соответствии с новым механизмом субсидирования компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев. «Порядок предусматривает, что реестр потенциальных претендентов на кредит формирует уполномоченный банк, а решение о предоставлении субсидирования принимается министерством сельского хозяйства. В области на сегодняшний день формируются заявки от сельхозтоваропроизводителей, которые направляются банками в их головные офисы для представления в минсельхоз России», - пояснил Андрей Персанов.

Также представителями банка были озвучены и детально представлены для аграриев региона основные параметры льготного кредитования, алгоритм действий заемщиков при получении кредитных средств, а также направления использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Банк нацелил сельхозтоваропроизводителей на эффективную совместную работу.

В работе совещания приняли участие свыше 50 сельскохозяйственных товаропроизводителей Пензенской области.

Целью совещания стало изучение механизма льготного кредитования и обеспечение оперативности в совместной работе с представителями аграрной отрасли.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 02 февраля 2017
2017-02-03
Иван Белозерцев поручил проконтролировать выставление квитанций за отопление жителям г.Пензы
 Соответствующее распоряжение губернатор дал в четверг, 2 февраля 2017 года
 
2017-02-03
Землевладелец не оплатил штраф
 Судебное решение в пользу Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области
 
2017-02-03
Сотрудники МУПов сдали ГТО
 Прием норматива по лыжным гонкам
 
2017-02-03
Этапы построения собственного бизнеса узнали студенты
 Состоялся семинар «Основы функционирования малого и среднего бизнеса»
 
2017-02-03
Юных поэтов и прозаиков наградят в Пензе
 Состоится церемония награждения победителей XV областного конкурса юных поэтов и прозаиков им. А.А. Сазонова
 

Новости партнеров
 
На сайте: 47ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru