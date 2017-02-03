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 Пятница, 03 февраля 2017
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Поножовщина в Бессоновке
Сегодня в Пензе
 
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Вместе выпить и разойтись по домам? Видимо, мирное развитие событий не подошло двум жителям Бессоновского района Пензенской области. Они захотели продолжения банкета. К сожалению, не совсем законного, и не совсем безопасного для здоровья. В ходе разразившегося скандала, мужчина захотел зарезать собутыльника. Разобраться в ситуации отправились сотрудники МВД.

«Прибыв на место сотрудники полиции узнали, что потерпевшему были нанесены два ножевых ранения в живот и шею. После этого мужчину госпитализировали. После расследования, полицейские установили личность подозреваемого», - отметила Татьяна Ступина, следователь следственного отдела МВД России по Бессоновскому району.

А все началось с простой словесной перепалки. Мужчины немного перепили. Началась вербальная баталия. Злоумышленник оказался не устойчивым к обидным выражениям. В итоге он схватил нож и принялся мстить обидчику за унижения. Но даже после своего задержания, мужчина не спешит раскаиваться.

«Не надо было. Он сам виноват. А теперь-то что говорить? Вы уже меня взяли. – А вы сами в содеянном раскаиваетесь? Хотите прощения попросить? Мы с ним как-нибудь всегда договоримся. Всегда у меня закурить и опохмелиться просит».

Доводы железные, ничего не скажешь. Но помириться со своим обидчиком он сможет только после решения суда.

«На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по «111-ой» статье.»

По этой «111-ой» статье мужчина может лишиться свободы на срок до 10 лет.

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