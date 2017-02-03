Тепло поступило во все дома

206 домов по улицам Герцена, Карпинского, Толстого, Ворошилова, Суворова, Коммунистическая, проспект Победы до улицы 8 Марта, школы №№16,47,29,58, детские сады №№110,56,70,88,99 и 2 филиала, а также 2 учреждения здравоохранения, которые оставались без тепла после порыва на магистральном трубопроводе, принадлежащем ПАО «Т Плюс» на территории ТЭЦ-1, получают теплоноситель в рабочем режиме.

В последнюю очередь тепло поступило на верхние этажи многоэтажек в 15.00 часов.

