1 февраля 2017 года в Смоленске стартовал Кубок России по прыжкам в воду. В программе состязаний — индивидуальные и синхронные прыжки, а также командные соревнования. Соревнования закончатся 5 февраля.

Воспитанники центра спортивной подготовки Пензенской области Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золотые медали на Кубке России по прыжкам в воду. Они с явным преимуществом первенствовали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, набрав 450,18 балла. Еще один спортсмен ЦСП ПО Игорь Мялинь занял 13 место в паре с Александром Гальченко.

По итогам соревнований формируется состав сборной команды России для участия в международных соревнованиях зимне-весеннего периода серии Гран-При и Мировой серии, а также определится предварительный расширенный состав команды для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира 2017 года.