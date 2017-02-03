|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золотые медали на Кубке России по прыжкам в воду
Сегодня в Пензе
|
1 февраля 2017 года в Смоленске стартовал Кубок России по прыжкам в воду. В программе состязаний — индивидуальные и синхронные прыжки, а также командные соревнования. Соревнования закончатся 5 февраля. Воспитанники центра спортивной подготовки Пензенской области Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золотые медали на Кубке России по прыжкам в воду. Они с явным преимуществом первенствовали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, набрав 450,18 балла. Еще один спортсмен ЦСП ПО Игорь Мялинь занял 13 место в паре с Александром Гальченко. По итогам соревнований формируется состав сборной команды России для участия в международных соревнованиях зимне-весеннего периода серии Гран-При и Мировой серии, а также определится предварительный расширенный состав команды для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира 2017 года.
1 февраля 2017 года в Смоленске стартовал Кубок России по прыжкам в воду. В программе состязаний — индивидуальные и синхронные прыжки, а также командные соревнования. Соревнования закончатся 5 февраля.
Воспитанники центра спортивной подготовки Пензенской области Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золотые медали на Кубке России по прыжкам в воду. Они с явным преимуществом первенствовали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, набрав 450,18 балла. Еще один спортсмен ЦСП ПО Игорь Мялинь занял 13 место в паре с Александром Гальченко.
По итогам соревнований формируется состав сборной команды России для участия в международных соревнованиях зимне-весеннего периода серии Гран-При и Мировой серии, а также определится предварительный расширенный состав команды для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира 2017 года.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 03 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru