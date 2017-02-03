Объявлен конкурс на разработку новой стелы

Продолжается конкурс на разработку памятного знака Администрация города Пензы проводит конкурс на разработку памятного знака (стелы) в честь лиц, внесших значительный вклад в строительство Юбилейной площади. Прием заявок осуществляется до 11 февраля 2017 года. Рассмотрение и подведение итогов конкурса будет осуществляться до 13 марта. Заявки можно подать в будние дни с 9:00 до 18:00 по адресу: площадь Маршала Жукова,4, каб. 100 А; телефон/факс: 56-19-30.

Новость: Администрация города Пензы 03 февраля 2017