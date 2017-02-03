Началась подготовка к Сабантую-2017

Состоялось совещание по подготовке и проведению в 2017 году в селе Средняя Елюзань Городищенского района VIII Всероссийского сельского Сабантуя в министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

Провёл совещание первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков. На совещании присутствовали представители администрации Городищенского района, Пензенского регионального отделения «Федерация Кореш России», тренеры по борьбе из Пензы, Кузнецка и Городища.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы по подготовке спортивных состязаний в рамках национального праздника, соревнований по кореш. Члены рабочей группы обсудили формирование спортивной сборной команды Пензенской области по кореш, судейских бригад по обслуживанию соревнований, подготовку места проведения соревнований, рассказали в министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

Проведение Всероссийского сельского Сабантуя в Пензенской области запланировано на 15 июля 2017 года.