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 Пятница, 03 февраля 2017
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Началась подготовка к Сабантую-2017
Сегодня в Пензе
 

Состоялось совещание по подготовке и проведению в 2017 году в селе Средняя Елюзань Городищенского района VIII Всероссийского сельского Сабантуя в министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

Провёл совещание первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков. На совещании присутствовали представители администрации Городищенского района, Пензенского регионального отделения «Федерация Кореш России», тренеры по борьбе из Пензы, Кузнецка и Городища.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы по подготовке спортивных состязаний в рамках национального праздника, соревнований по кореш. Члены рабочей группы обсудили формирование спортивной сборной команды Пензенской области по кореш, судейских бригад по обслуживанию соревнований, подготовку места проведения соревнований, рассказали в министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

Проведение Всероссийского сельского Сабантуя в Пензенской области запланировано на 15 июля 2017 года.

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