49 школьников смогли повторно написать итоговое сочинение

В школах Пензенской области 1 февраля 2017 года состоялось повторное написание итогового сочинения (изложение). Участниками испытания стали 49 обучающихся повторно допущенные к итоговому сочинению (изложению), а также обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и выпускники прошлых лет. 42 участника писали итоговое сочинение, 7 человек - итоговое изложение.

«Итоговое сочинение (изложение) прошло в штатном режиме, без технологических и организационных сбоев», - отметил Министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Итоговое сочинение (изложение) началось в 10.00 по местному времени. Информация о темах итогового сочинения была опубликована на «Портале ЕГЭ» ege.edu.ru за 15 минут до его проведения в соответствии с часовыми поясами.

Темы сочинений стали известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена:

Почему важно уметь контролировать свои эмоции?

Почему не кончается поединок чести с бесчестьем?

Когда поражение ценнее победы?

Всегда ли опыт уберегает от жизненных ошибок?

Может ли быть неравенство в дружбе?

Итоги сочинения (изложения) будут известны до 15 февраля 2017 года. Для обучающихся, получивших за итоговое сочинение неудовлетворительный результат - «незачет», не явившихся на итоговое сочинение (изложение) или не завершивших его написание по уважительным причинам, предусмотрен еще один дополнительный срок написания сочинения – 3 мая 2017 года.

5129 выпускников текущего года написали сочинение в основной срок - 7 декабря 2016 года. 99,9 % выпускников получили за сочинение «зачет».