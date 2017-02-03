Мероприятие приурочено ко Всемирному дня борьбы с раковыми заболеваниями, отмечаемого 4 февраля.



В понедельник, 6 февраля 2017 года, врачи центра медицинской профилактики и областного онкологического диспансера проведут информационно-профилактическую акцию «Мы вместе против рака». Её участниками станут сотрудники АО «Научно-исследовательского института физических измерений».



В рамках акции специалисты расскажут о факторах риска развития онкологических заболеваний, мерах профилактики, проинформируют работников о местах и порядке проведения диспансеризации, а на базе здравпункта работники института смогут получить консультацию врача-онколога, который проведет визуальный осмотр кожных покровов на наличие новообразований.



Справочно: Международный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается 4 февраля во всех странах мира. Начиная с 2005 года во всем мире стали отмечать эту дату во главе с «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями».



Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Зачастую раковая опухоль не проявляется какими-то специфическими симптомами. Поэтому большинство людей узнают о страшном диагнозе лишь тогда, когда справиться с болезнью уже очень сложно, а порой и вовсе невозможно.



Рак является ведущей причиной смерти во всем мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глобальная смертность от рака к 2030 году возрастет на 45% из-за роста численности и старения населения мира.



При этом эксперты ВОЗ отмечают, что около 40% раковых заболеваний можно предотвратить благодаря воздержанию от потребления табака, регулярной физической активности и здоровому питанию.



В настоящее время злокачественные опухоли по причине смерти занимают 2 место в России и 3 место в Пензенской области. Смертность населения Пензенской области в трудоспособном возрасте от новообразований в 2015 году составила 17,1%, в 2016 году – 15,4%



С целью повышения осведомленности и привлечения внимания общественности к предотвращению, ранней диагностике и лечению онкологических заболеваний в Пензенской области пройдет ряд мероприятий, приуроченных к этому дню. В субботу, 4 февраля 2017 года, в медицинских организациях Пензенской области пройдет субботняя акция «День онколога», а Областной онкологический диспансер приглашает в этот день на «День открытых дверей».

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 03 февраля 2017