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 Пятница, 03 февраля 2017
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Индустриальный парк «Союз» создан в Пензе постановлением губернатора Ивана Белозерцева
Сегодня в Пензе
 

Цели создания парка - улучшение инвестиционного климата, создания новых рабочих мест и конкурентоспособных производств в регионе.

Индустриальный парк расположен в Пензе на ул. Центральной, на территории бывшего Завода вычислительной техники (ПЗВТ). Территория индустриального парка составляет 11,9 га, включая производственные корпуса и инженерные коммуникации. На площадке планируется создание более 300 высокопроизводительных рабочих мест.

«Инвесторы, ставшие резидентами индустриального парка, смогут получить весь спектр услуг по обслуживанию основного производства: энерго- и теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, а также дополнительные финансовые и юридические услуги, предоставляемые управляющей компанией – АО «Корпорация развития Пензенской области», - рассказалив минэкономики.

Резидентство в новом позволит инвесторам в несколько раз снизить временные затраты, необходимые для подготовки и запуска новых видов производств.

Дополнительную информацию о получении статуса резидента индустриальных парков Пензенской области можно получить у специалистов Министерства экономики Пензенской области по тел. +7 (8412) 59-31-33 или обратившись непосредственно по адресу: Россия, г.Пенза, ул. Кураева, 36а, каб. 17.

Новость: Правительство Пензенской области 03 февраля 2017
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