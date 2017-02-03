Ремонтные работы проведены в спортивном клубе «Олимп»

В спортивном клубе «Олимп» МБУ ДО СДЮСШОР по боксу г. Пензы, расположенном по адресу ул. Рахманинова, 7/1 проведены ремонтные работы по замене покрытия пола спортивного зала.

Ремонтные работы произведены за счет средств муниципального бюджета города Пензы. Качество выполненных работ оценили в ходе инспекционной проверки заместитель главы администрации города Пензы В.А. Попков и Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Н.В. Озерова, проведенной 01 февраля 2017 года.