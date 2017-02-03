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Поисковый отряд Лиза Алерт приглашает в их дружную команду
Сегодня в Пензе
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Наверняка каждый, кто читает этот текст, где-то уже слышал, что пропадают люди, но это кажется таким далеким, возникают мысли: "ну со мной такого точно не произойдёт". Но среди тысяч людей, которые обратились к нам, не было ни одного, кто думал бы обратное. Как бы пафосно это не звучало, но именно ВЫ можете спасти чью-то жизнь. В поисках людей действительно иногда стоит вопрос жизни человека, и порой она зависит от одного добровольца, оказавшегося в нужное время в нужном месте. И что удивительно - вам не нужно для этого иметь специальные навыки. Достаточно желания помочь другим. Остальному мы научим. Приходите на нашу встречу в Многофункциональный Молодежный Центр (ул. Кирова, 51) аудитория 202 (пресс-зал) 4 февраля в 15-00 После встречи пройдут более углубленные "обучалки" по разным направлениям в отряде. Телефон для связи: 89631004911 Наталья
Наверняка каждый, кто читает этот текст, где-то уже слышал, что пропадают люди, но это кажется таким далеким, возникают мысли: "ну со мной такого точно не произойдёт". Но среди тысяч людей, которые обратились к нам, не было ни одного, кто думал бы обратное.
Как бы пафосно это не звучало, но именно ВЫ можете спасти чью-то жизнь. В поисках людей действительно иногда стоит вопрос жизни человека, и порой она зависит от одного добровольца, оказавшегося в нужное время в нужном месте. И что удивительно - вам не нужно для этого иметь специальные навыки. Достаточно желания помочь другим. Остальному мы научим.
Приходите на нашу встречу в Многофункциональный Молодежный Центр (ул. Кирова, 51) аудитория 202 (пресс-зал) 4 февраля в 15-00
После встречи пройдут более углубленные "обучалки" по разным направлениям в отряде.
Телефон для связи: 89631004911 Наталья
Новость: Поисковый отряд Лиза Алерт Пенза 03 февраля 2017
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