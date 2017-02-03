Поисковый отряд Лиза Алерт приглашает в их дружную команду

Наверняка каждый, кто читает этот текст, где-то уже слышал, что пропадают люди, но это кажется таким далеким, возникают мысли: "ну со мной такого точно не произойдёт". Но среди тысяч людей, которые обратились к нам, не было ни одного, кто думал бы обратное.

Как бы пафосно это не звучало, но именно ВЫ можете спасти чью-то жизнь. В поисках людей действительно иногда стоит вопрос жизни человека, и порой она зависит от одного добровольца, оказавшегося в нужное время в нужном месте. И что удивительно - вам не нужно для этого иметь специальные навыки. Достаточно желания помочь другим. Остальному мы научим.

Приходите на нашу встречу в Многофункциональный Молодежный Центр (ул. Кирова, 51) аудитория 202 (пресс-зал) 4 февраля в 15-00

Может быть именно здесь вы найдёте своё призвание и самых верных друзей. А может быть навсегда измените чью-то жизнь, вернув семье близкого человека.

После встречи пройдут более углубленные "обучалки" по разным направлениям в отряде.

Телефон для связи: 89631004911 Наталья