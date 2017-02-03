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Интеллектуальные испытания для студентов и школьников продолжаются
Сегодня в Пензе
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10 февраля 2017 года в 10.00 в Институте регионального развития Пензенской области (актовый зал) в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» состоится первый региональный отборочный этап игры «Умники и умницы» для учащихся старших классов. Тема состязаний «Лермонтов. Жизнь и творчество». Для участников будут представлены два тематических направления: «Лермонтов и Тарханы» и «Творчество Лермонтова: поэмы». Игра будет проходить в 2 этапа: блиц-опрос по тематическим направлениям и эссе, тема которого будет озвучена перед началом этапа. По результатам игры будут отобраны участники второго отборочного этапа, который состоится в марте этого года. Победители и призеры второго этапа примут участие в финальной игре, которая состоится в мае в Тарханах при участии автора игры, профессора МГИМО Юрия Вяземского. 11 февраля в 11.00 в Доме молодежи пройдет региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов. Участники сразятся на двух площадках: парламентские дебаты, участие в которых примут 4 команды студентов; игра «Что? Где? Когда?», где за право быть лучшими сразятся 8 студенческих команд.
10 февраля 2017 года в 10.00 в Институте регионального развития Пензенской области (актовый зал) в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» состоится первый региональный отборочный этап игры «Умники и умницы» для учащихся старших классов. Тема состязаний «Лермонтов. Жизнь и творчество». Для участников будут представлены два тематических направления: «Лермонтов и Тарханы» и «Творчество Лермонтова: поэмы».
Игра будет проходить в 2 этапа: блиц-опрос по тематическим направлениям и эссе, тема которого будет озвучена перед началом этапа. По результатам игры будут отобраны участники второго отборочного этапа, который состоится в марте этого года.
Победители и призеры второго этапа примут участие в финальной игре, которая состоится в мае в Тарханах при участии автора игры, профессора МГИМО Юрия Вяземского.
11 февраля в 11.00 в Доме молодежи пройдет региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов. Участники сразятся на двух площадках: парламентские дебаты, участие в которых примут 4 команды студентов; игра «Что? Где? Когда?», где за право быть лучшими сразятся 8 студенческих команд.
Новость: Министерство образования Пензенской области 03 февраля 2017
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