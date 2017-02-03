За три недели работы в январе 2017 года на «горячую линию», способствующей прекращению потребления табака и лечению табачной зависимости, поступило 37 звонков от жителей Пензенской области.



Все обратившиеся получили консультацию по самым различным вопросам. Наиболее популярными из них были «Как бросить курить?» и «Куда обратиться за помощью в отказе от курения?». Однако пензенцев интересовали и другие темы.



Так, например, жители спрашивали «Чем вредны электронные сигареты, кальян?», «Как не набрать вес при отказе от курения?», «Какой вред курящая женщина причиняет своему ребенку во время грудного вскармливания?». Всем позвонившим были даны советы и рекомендации по интересующим проблемам в борьбе с этой пагубной привычкой.



«Каждый желающий бросить курить должен определить для себя, в первую очередь, причины отказа от табака, - говорит главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова. - Это может быть улучшение своего здоровья или забота о близких, экономия денег или желание улучшить качество жизни, избавиться от постоянного неприятного запаха от волос, одежды или замедлить процессы старения, а затем, вооружившись стимулом, необходимо смело приступить к отказу от табакокурения».



Выполняя нехитрые правила, можно отказаться от курения и самостоятельно:

- не допускайте курения в своей машине, квартире или доме;

- обеспечьте себе поддержку и одобрение со стороны окружающих;

- определите, что вызывает непреодолимое желание курить, и старайтесь избегать места и ситуации, которые ассоциируются у Вас с курением.



По ловам Татьяны Геннадьевны, из дозвонившихся на «горячую линию» 1 человек, выслушав все советы и рекомендации по отказу от курения, решил попробовать бросить курить самостоятельно.



Если самостоятельно справиться с табакокурением так и не получилось, всегда можно обратиться за помощью к врачам специалистам. «Этому совету решили последовать 33 жителя региона», - констатирует главный врач.



Каждому дозвонившемуся было рекомендовано обратиться к врачам наркологам и психотерапевтам, занимающимся вопросами лечения табачной зависимости, по месту жительства.



С этой целью при поликлиниках медицинских организаций Пензенской области открыты 31 кабинет помощи при отказе от курения. Необходимо понимать, что только при личной беседе врач поможет найти замену ритуалам курения и обучит технике расслабления, снятия стресса, предложит варианты борьбы с пагубной привычкой, а при необходимости подберет медикаментозную терапию.



3 пензенца изъявили желание получить поддержку через Всероссийскую телефонную линию помощи по отказу от потребления табака, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-0-200, где помощь оказывают специально обученные врачи и психологи.



По словам руководителя центра медицинской профилактики, курильщикам, готовым отказаться от курения и назначить день отказа, предлагается месячное сопровождение, поддержка, консультация врача при отказе от курения.



Всем обратившимся на «горячую линию по отказу от курения» запланирован дозвон через 3 месяца для оценки результата эффективности работы «горячей линии».



Напоминаем телефон «горячей линии»: 45-42-62. Режим работы: пн-пт с 08.00 до 16.00ч.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 03 февраля 2017