Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 03 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Юных поэтов и прозаиков наградят в Пензе
Сегодня в Пензе
 

В Литературном музее г. Пензы 7 февраля 2017 года в 10.00 состоится торжественная церемония награждения победителей XV областного конкурса юных поэтов и прозаиков им. А.А. Сазонова, посвященного 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей. Начнет церемонию награждения мастер-класс членов жюри конкурса. По окончании мастер-классов 34 победителям и призерам конкурса в номинациях «Поэзия» и «Проза» будут вручены дипломы.

На муниципальный этап конкурса поступило более 2000 работ. Более 1000 одаренных детей в возрасте от 8 до 18 лет из 19 районов и городов области стали участниками конкурса.

Региональный этап конкурса собрал 500 поэтов и прозаиков, которые представили на суд жюри более 1000 творческих работ.

Конкурсные работы оценивало компетентное жюри, в составе которого работали известные пензенские литераторы, члены Союза писателей России: заслуженный работник культуры Российской Федерации, литературный консультант Николай Куленко, поэт Виктор Иванов.

Новость: Министерство образования Пензенской области 03 февраля 2017
2017-02-03
Иван Белозерцев поручил проконтролировать выставление квитанций за отопление жителям г.Пензы
 Соответствующее распоряжение губернатор дал в четверг, 2 февраля 2017 года
 
2017-02-03
Землевладелец не оплатил штраф
 Судебное решение в пользу Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области
 
2017-02-03
Сотрудники МУПов сдали ГТО
 Прием норматива по лыжным гонкам
 
2017-02-03
Этапы построения собственного бизнеса узнали студенты
 Состоялся семинар «Основы функционирования малого и среднего бизнеса»
 
2017-02-03
Юных поэтов и прозаиков наградят в Пензе
 Состоится церемония награждения победителей XV областного конкурса юных поэтов и прозаиков им. А.А. Сазонова
 

Новости партнеров
 
На сайте: 50ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru