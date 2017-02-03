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Юных поэтов и прозаиков наградят в Пензе
Сегодня в Пензе
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В Литературном музее г. Пензы 7 февраля 2017 года в 10.00 состоится торжественная церемония награждения победителей XV областного конкурса юных поэтов и прозаиков им. А.А. Сазонова, посвященного 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей. Начнет церемонию награждения мастер-класс членов жюри конкурса. По окончании мастер-классов 34 победителям и призерам конкурса в номинациях «Поэзия» и «Проза» будут вручены дипломы. На муниципальный этап конкурса поступило более 2000 работ. Более 1000 одаренных детей в возрасте от 8 до 18 лет из 19 районов и городов области стали участниками конкурса. Региональный этап конкурса собрал 500 поэтов и прозаиков, которые представили на суд жюри более 1000 творческих работ. Конкурсные работы оценивало компетентное жюри, в составе которого работали известные пензенские литераторы, члены Союза писателей России: заслуженный работник культуры Российской Федерации, литературный консультант Николай Куленко, поэт Виктор Иванов.
В Литературном музее г. Пензы 7 февраля 2017 года в 10.00 состоится торжественная церемония награждения победителей XV областного конкурса юных поэтов и прозаиков им. А.А. Сазонова, посвященного 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей. Начнет церемонию награждения мастер-класс членов жюри конкурса. По окончании мастер-классов 34 победителям и призерам конкурса в номинациях «Поэзия» и «Проза» будут вручены дипломы.
На муниципальный этап конкурса поступило более 2000 работ. Более 1000 одаренных детей в возрасте от 8 до 18 лет из 19 районов и городов области стали участниками конкурса.
Региональный этап конкурса собрал 500 поэтов и прозаиков, которые представили на суд жюри более 1000 творческих работ.
Конкурсные работы оценивало компетентное жюри, в составе которого работали известные пензенские литераторы, члены Союза писателей России: заслуженный работник культуры Российской Федерации, литературный консультант Николай Куленко, поэт Виктор Иванов.
Новость: Министерство образования Пензенской области 03 февраля 2017
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