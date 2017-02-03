Этапы построения собственного бизнеса узнали студенты

В Пензенском филиале Финансового университета при Правительстве РФ состоялся семинар для студентов вуза, основной темой которого стало «Основы функционирования малого и среднего бизнеса». В мероприятии приняли участие представители администрации города Пензы, общественной палаты Пензенской области, а также ОО «Пензенский Союз потребителей (городской)».

Главный специалист Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы Татьяна Шурупова рассказала студентам об основных аспектах, на которые следует обратить внимание при открытии собственного бизнеса. Так, представитель администрации в своем выступлении отметила, что основополагающим решением при открытии бизнеса является выбор организационно-правовой формы предприятия, рассказала о порядке регистрации в качестве юридического лица и индивидуального предпринимателя, довела информацию о налоговых льготах и специальных налоговых режимах. Кроме того, слушатели смогли узнать об инфраструктуре поддержки малого и среднего бизнеса, созданной на территории города Пензы, включающей в себя бизнес-инкубаторы, технопарки, центр кластерного развития, гарантийную микрофинансовую организацию «Поручитель» и другие организации.

По итогам выступления студенты задали специалисту свои вопросы. Слушателей интересовал порядок размещения начинающих предпринимателей в бизнес-инкубаторах, особенности патентной системы налогообложения.

Также в ходе семинара директор ОО «Пензенский Союз потребителей (городской)» Ольга Антонова обсудила со студентами вопрос незаконного оборота промышленной продукции, отметив, что проблема затрагивает пищевую, фармацевтическую, медицинскую промышленность. Ольга Антонова сообщила телефоны горячей линии, на которую следует обратиться при обнаружении фальсифицированного алкоголя и других видов продукции.