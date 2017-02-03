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Сотрудники МУПов сдали ГТО
Сегодня в Пензе
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На Олимпийской аллее состоялся прием норматива по лыжным гонкам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". В рамках Фестиваля ВФСК в этот день в спортивном мероприятии приняли участие сотрудники учреждений бюджетной сферы, расположенных на территории Железнодорожного района города Пензы. Всего были задействованы 40 сотрудников муниципальных учреждений.
На Олимпийской аллее состоялся прием норматива по лыжным гонкам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
В рамках Фестиваля ВФСК в этот день в спортивном мероприятии приняли участие сотрудники учреждений бюджетной сферы, расположенных на территории Железнодорожного района города Пензы.
Всего были задействованы 40 сотрудников муниципальных учреждений.
Новость: Администрация города Пензы 03 февраля 2017
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