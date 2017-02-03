Сотрудники МУПов сдали ГТО

На Олимпийской аллее состоялся прием норматива по лыжным гонкам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". В рамках Фестиваля ВФСК в этот день в спортивном мероприятии приняли участие сотрудники учреждений бюджетной сферы, расположенных на территории Железнодорожного района города Пензы. Всего были задействованы 40 сотрудников муниципальных учреждений.

Новость: Администрация города Пензы 03 февраля 2017