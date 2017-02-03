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 Пятница, 03 февраля 2017
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Землевладелец не оплатил штраф
Сегодня в Пензе
 

В августе 2016 года Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на земельном участке сельскохозяйственного назначения на площади примерно 55,4 га, расположенном в границах администрации Виляйского сельсовета Наровчатского района Пензенской области, было выявлено невыполнение установленных требований и мероприятий по улучшению и защите земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, по охране почв от негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель. По результатам проверки юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 400 тыс. рублей.

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ обязано уплатить сумму штрафа не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

Однако штраф в установленный срок обществом уплачен не был. В декабре 2016 года специалистом отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в отношении юридического лица был составлен протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Материалы дела направлены для дальнейшего рассмотрения судье Наровчатского районного суда Пензенской области.

В декабре 2016 года судья вынес постановление о признании ЗАО АПХ «Виляйский» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 800 тыс. рублей. К настоящему моменту постановление вступило в законную силу.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 03 февраля 2017
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