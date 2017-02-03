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Иван Белозерцев поручил проконтролировать выставление квитанций за отопление жителям г.Пензы
Сегодня в Пензе
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Соответствующее распоряжение губернатор дал в четверг, 2 февраля 2017 года. «Госжилстройтехинспекция и администрация города Пензы должны четко отследить, как выставляется плата за отопление жителям областного центра. В последнюю неделю по ряду жилых многоквартирных домов фиксировалось снижение температуры теплоносителя. В связи с этим необходимо проконтролировать, чтобы людям пришли квитанции с обоснованной платой, согласно реальному, фактическому потреблению энергии», - подчеркнул глава региона.
Соответствующее распоряжение губернатор дал в четверг, 2 февраля 2017 года.
«Госжилстройтехинспекция и администрация города Пензы должны четко отследить, как выставляется плата за отопление жителям областного центра. В последнюю неделю по ряду жилых многоквартирных домов фиксировалось снижение температуры теплоносителя.
В связи с этим необходимо проконтролировать, чтобы людям пришли квитанции с обоснованной платой, согласно реальному, фактическому потреблению энергии», - подчеркнул глава региона.
Новость: Дмитрий Раткин 03 февраля 2017
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