Иван Белозерцев поручил проконтролировать выставление квитанций за отопление жителям г.Пензы

Соответствующее распоряжение губернатор дал в четверг, 2 февраля 2017 года. «Госжилстройтехинспекция и администрация города Пензы должны четко отследить, как выставляется плата за отопление жителям областного центра. В последнюю неделю по ряду жилых многоквартирных домов фиксировалось снижение температуры теплоносителя. В связи с этим необходимо проконтролировать, чтобы людям пришли квитанции с обоснованной платой, согласно реальному, фактическому потреблению энергии», - подчеркнул глава региона.

Новость: Дмитрий Раткин 03 февраля 2017