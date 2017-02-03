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В Пензе проверили условия проживания детей в семьях «группы риска»
Сегодня в Пензе
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В Пензе проведен профилактический рейд с участием представителей администрации района и отдела полиции № 1 УМВД России по г. Пензе. Проверка посетила 15 семей, находящихся в социально-опасном положении. Проверены условия проживания детей и подростков, психологическая атмосфера взаимоотношений в семье, необходимость и целесообразность оказания адресной социальной помощи, склонность контролируемых лиц, к совершению правонарушений. С несовершеннолетними и их законными представителями проведены профилактические беседы. Даны рекомендации по соблюдению мер противопожарной безопасности и правилам обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Вручены памятки.
В Пензе проведен профилактический рейд с участием представителей администрации района и отдела полиции № 1 УМВД России по г. Пензе.
Проверка посетила 15 семей, находящихся в социально-опасном положении. Проверены условия проживания детей и подростков, психологическая атмосфера взаимоотношений в семье, необходимость и целесообразность оказания адресной социальной помощи, склонность контролируемых лиц, к совершению правонарушений.
С несовершеннолетними и их законными представителями проведены профилактические беседы.
Даны рекомендации по соблюдению мер противопожарной безопасности и правилам обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Вручены памятки.
Новость: Дмитрий Раткин 03 февраля 2017
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