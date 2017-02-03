В Пензе проверили условия проживания детей в семьях «группы риска»

В Пензе проведен профилактический рейд с участием представителей администрации района и отдела полиции № 1 УМВД России по г. Пензе. Проверка посетила 15 семей, находящихся в социально-опасном положении. Проверены условия проживания детей и подростков, психологическая атмосфера взаимоотношений в семье, необходимость и целесообразность оказания адресной социальной помощи, склонность контролируемых лиц, к совершению правонарушений. С несовершеннолетними и их законными представителями проведены профилактические беседы. Даны рекомендации по соблюдению мер противопожарной безопасности и правилам обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Вручены памятки.

Новость: Дмитрий Раткин 03 февраля 2017